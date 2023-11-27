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  4. Источник: Конте летом вернется в свой бывший клуб
Италия
27 ноября 2023, 23:05 |
892
0

Источник: Конте летом вернется в свой бывший клуб

Итальянский тренер снова будет работать с «Ювентусом»

27 ноября 2023, 23:05 |
892
0
Источник: Конте летом вернется в свой бывший клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте летом 2024 года вернется на пост главного тренера туринского «Ювентуса». Об этом сообщает итальянский журналист Иларио Ди Джовамбаттиста.

По его информации, договоренность между сторонами уже есть. Ранее Конте уже работал с «Ювентусом» в 2011 – 2014 годах, и привел команду к трем подряд чемпионским титулам в Серии А.

Сейчас с «Ювентусом» работает Массимилиано Аллегри. Конте остается безработным с марта текущего года, когда его уволили из «Тоттенхэма».

Ранее Конте сравнил возможное возвращение в «Ювентус» с повторной женитьбой.

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Антонио Конте Ювентус Массимилиано Аллегри
Источник Twitter
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