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Италия
25 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:30
143
0

Конте сравнил возможное возвращение в Ювентус с повторной женитьбой

С конца марта итальянец является безработным

25 ноября 2023, 11:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:30
143
0
Конте сравнил возможное возвращение в Ювентус с повторной женитьбой
Goal.com. Антонио Конте

Экс-тренер «Ювентуса» Антонио Конте порассуждал на тему возможного возвращения в туринский клуб, с которым трижды стал чемпионом Италии и дважды завоевал Суперкубок страны.

«Брак — это всегда союз двух сторон, поэтому, конечно же, вы можете мечтать и надеяться, что женитесь еще во второй раз. Важно, чтобы такое желание было взаимным. Прямо сейчас я наслаждаюсь свободным временем, которое у меня появилось. Я по-прежнему продолжаю учиться, чтобы увеличивать объем своих знаний», — приводит слова Конте журналист Альфредо Педулла.

Отметим, что Конте является безработным с тех пор, как в конце марта нынешнего года был уволен из лондонского «Тоттенхэма».

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Антонио Конте Ювентус Тоттенхэм
Источник Альфредо Педулла
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