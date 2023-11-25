Конте сравнил возможное возвращение в Ювентус с повторной женитьбой

Экс-тренер «Ювентуса» Антонио Конте порассуждал на тему возможного возвращения в туринский клуб, с которым трижды стал чемпионом Италии и дважды завоевал Суперкубок страны.

«Брак — это всегда союз двух сторон, поэтому, конечно же, вы можете мечтать и надеяться, что женитесь еще во второй раз. Важно, чтобы такое желание было взаимным. Прямо сейчас я наслаждаюсь свободным временем, которое у меня появилось. Я по-прежнему продолжаю учиться, чтобы увеличивать объем своих знаний», — приводит слова Конте журналист Альфредо Педулла.

Отметим, что Конте является безработным с тех пор, как в конце марта нынешнего года был уволен из лондонского «Тоттенхэма».