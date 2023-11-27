Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал детали о травме форварда «Жироны» Артема Довбика, получившего повреждение икроножной мышцы левой ноги:

«До конца неясно, когда именно игрок получил травму, ведь во всех превью к матчу Артема безоговорочно видели в стартовом составе. Поэтому есть смысл подозревать, что травма случилась на предигровой тренировке, или даже на разминке.

Травма икроножной мышцы является одной из самых неприятных мышечных травм, ведь ввиду анатомической структуры (близость к «камбале» и ахиллову сухожилию) и положения (постоянно внизу, что способствует отеку) мышца долго заживает и часто рецидивирует.

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Нет под рукой научных подтверждений, поэтому здесь позволю себе руководствоваться собственным опытом: «икры» – это действительно головная боль для спортивных врачей и физио.

Неизвестно, какой степени именно травма и задействован ли там ахилл, но если травма мышцы подтвердится, то Артем вылетел минимум на 3–4 недели.

Хочется верить, что игрока сняли с матча чисто с целью предосторожности и все закончится спазмом или перетренированностью. Но отсутствие игрока в заявке может свидетельствовать о худшем».