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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 20:45 |
438
0

Верес заинтересован в подписании легенды Ингульца

Лавриненко хочет пригласить экс-подопечного

27 ноября 2023, 20:45 |
438
0
Верес заинтересован в подписании легенды Ингульца
ФК Ингулец. Евгений Запорожец

Центральный полузащитник Евгений Запорожец, накануне попрощавшийся с «Ингульцом», за который он играл с 2014 года, может продолжить карьеру в «Вересе». Сам футболист подтвердил Sport.ua, что у него есть вариант с ровенским клубом.

Напомним, «Верес» возглавляет Сергей Лавриненко, хорошо знакомый с возможностями Запорожца по шестилетней совместной работе в «Ингульце».

29-летний Запорожец в текущем сезоне провел за петровскую команду 20 матчей во всех турнирах и отдал 8 голевых передач. На уровне Премьер-лиги в активе футболиста 65 игр, 1 гол и 4 ассиста.

«Верес» в 14 матчах нынешнего сезона УПЛ набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре 1 декабря красно-черные сыграют на выезде с «Полесьем».

В 15-м туре УПЛ «Верес» обыграл «Металлист 1925» 4:3.

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Источник Sport.ua
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