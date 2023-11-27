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Англия
27 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:35
502
0

Ярмолюк – самый молодой игрок в основе Брентфорда в АПЛ

Украинец стал самым молодым игроком основы команды за 76 лет

27 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:35
502
0
Ярмолюк – самый молодой игрок в основе Брентфорда в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Вчера украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» на матч 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (поражение 0:1). Для него это был первый выход в основе «Брентфорда» в АПЛ.

Таким образом, Ярмолюк стал самым молодым игроком, который выходил в основе «Брентфорда» на матч АПЛ. Если же учитывать историю и до образования АПЛ, то Ярмолюк – самый молодой игрок, который выходил в основе «Брентфорда» в элитном дивизионе чемпионата Англии за последние 76 лет.

На момент первого выхода в основе «Брентфорда» Ярмолюку было 19 лет, 7 месяцев и 24 дня.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Брентфорд - Арсенал статистика
Источник Zorya Londonsk
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