Ярмолюк – самый молодой игрок в основе Брентфорда в АПЛ

Вчера украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» на матч 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (поражение 0:1). Для него это был первый выход в основе «Брентфорда» в АПЛ.

Таким образом, Ярмолюк стал самым молодым игроком, который выходил в основе «Брентфорда» на матч АПЛ. Если же учитывать историю и до образования АПЛ, то Ярмолюк – самый молодой игрок, который выходил в основе «Брентфорда» в элитном дивизионе чемпионата Англии за последние 76 лет.

На момент первого выхода в основе «Брентфорда» Ярмолюку было 19 лет, 7 месяцев и 24 дня.