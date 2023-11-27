Ярмолюк – самый молодой игрок в основе Брентфорда в АПЛ
Украинец стал самым молодым игроком основы команды за 76 лет
Вчера украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» на матч 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (поражение 0:1). Для него это был первый выход в основе «Брентфорда» в АПЛ.
Таким образом, Ярмолюк стал самым молодым игроком, который выходил в основе «Брентфорда» на матч АПЛ. Если же учитывать историю и до образования АПЛ, то Ярмолюк – самый молодой игрок, который выходил в основе «Брентфорда» в элитном дивизионе чемпионата Англии за последние 76 лет.
На момент первого выхода в основе «Брентфорда» Ярмолюку было 19 лет, 7 месяцев и 24 дня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
Рикарду Куарежма считает, что не сумел раскрыть потенциал в каталонской команде