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  4. ВИДЕО. Пушич – о результатах Шахтера перед матчем ЛЧ против Антверпена
Лига чемпионов
27 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:59
365
2

ВИДЕО. Пушич – о результатах Шахтера перед матчем ЛЧ против Антверпена

Тренер «Шахтера» провел предматчевую пресс-конференцию

27 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:59
365
2
ВИДЕО. Пушич – о результатах Шахтера перед матчем ЛЧ против Антверпена
ФК Шахтер. Марино Пушич

Завтра, 28 ноября донецкий «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» примет «Антверпен». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Главный тренер «Горняков» Марино Пушич сегодня провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком с бельгийским клубом:

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Марино Пушич Шахтер Донецк Шахтер - Антверпен Лига чемпионов Антверпен видео пресс-конференция
Источник Sport.ua
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AutumnBridge
Как говорил Чапай в кине:  Наплевать и забыть. 
Теперь будет опять игра на деньги и это 2,8 млн. Евро.
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0
Олександр
Сейчас шахтер полностью.нулячий .не верю.что есть шансы хотя бы за ничью.уцепиться 
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-4
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