Лига чемпионов27 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:59
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ВИДЕО. Пушич – о результатах Шахтера перед матчем ЛЧ против Антверпена
Тренер «Шахтера» провел предматчевую пресс-конференцию
27 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:59
365
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Завтра, 28 ноября донецкий «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» примет «Антверпен». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Главный тренер «Горняков» Марино Пушич сегодня провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком с бельгийским клубом:
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