ВИДЕО. Пушич – о результатах Шахтера перед матчем ЛЧ против Антверпена

Завтра, 28 ноября донецкий «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» примет «Антверпен». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Главный тренер «Горняков» Марино Пушич сегодня провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком с бельгийским клубом: