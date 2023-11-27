Даниил СИКАН: «Самое главное – не большое количество голов, а победа»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Антверпеном».

– Даниил, в последнее время «Шахтер» немного забивает, почему так? В первой игре с бельгийским клубом ты оформил дубль, попытаешься ли повторить успех завтра?

– Для нас самое главное – не большое количество голов, а результат, а именно – победа. Завтра мы рассчитываем исключительно на положительный для «Шахтера» итог.

- Повлияла ли на команду потеря очков в последнем матче с «Полесьем»? Почему не удалось забить?

– Нет, не повлияла, ведь понимаем, что впереди в чемпионате много поединков, в которых можно как потерять очень много очков, так и пройти дистанцию вообще без потерь. Все в наших руках, нужно только побеждать. Игру с «Полесьем» хочется забыть, сейчас все мысли о следующем матче.

– «Шахтер» уже играл с «Антверпеном», что можешь сказать об этой команде? Как «Шахтер» собирается действовать завтра и какие сильные стороны соперника отметишь?

– «Антверпен» – очень хорошая команда, которая демонстрирует комбинационный футбол, играет вперед и постоянно ищет свободные зоны, любит атаковать через середину. В составе очень хорошие футболисты как атаки, так и защиты. Но, как и любой клуб, у «Антверпена» есть и слабые стороны. Будем стараться максимально воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовить и нашу команду, и нашу атаку к завтрашней игре. Надеюсь, подойдем к матчу с максимальным настроем, ведь понимаем, что нужна только победа.

– В этой Лиге чемпионов немецкий «Фолькспаркштадион» стал домашним для «Шахтера». Чувствуете ли вы себя здесь комфортно, как дома, ведь в Гамбурге вас приходят поддержать не только украинцы, но и местные болельщики?

– Конечно, уж очень хочется играть с болельщиками дома, в Украине, но сейчас это невозможно. Благодарю болельщиков, которые приходят на наши матчи в Гамбурге, поддерживают и дают нам второй дом в этом городе.