Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Осимхена
Англия
27 ноября 2023, 20:27 |
455
0

Челси готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Осимхена

Наставник «синих» Почеттино мечтает видеть в своем составе нигерийского форварда

27 ноября 2023, 20:27 |
455
0
Челси готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Осимхена
Teamtalk. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, попавший в топ-пятерку лучших нападающих на данный момент, в скором времени может сменить прописку.

Для того, чтобы заполучить в свои ряды лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона, лондонцы готовы даже побить собственный трансферный рекорд. Напомним, за переход Энцо Фернандеса зимой 2023 года «синие» заплатили 106,8 млн фунтов стерлингов (порядка 121 млн евро). Что касается Осимхена, то его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро.

Отметим, что Осимхен, у которого был конфликт с «Наполи» из-за оскорблений в соцсетях, после успешного прошлого сезона в нынешнем выступает не слишком удачно. На счету нигерийца 11 матчей во всех турнирах за партенопейцев, в которых он забил 6 мячей.

По теме:
Футболисты Интера не приняли душ после матча с Юве из-за проблем с водой
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Маурисио Почеттино Челси Виктор Осимхен Наполи
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Футбол | 27 ноября 2023, 18:25 10
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага

Статистика была предоставлена еще до матча «Кадис» – «Реал»

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Футбол | 27 ноября 2023, 15:05 13
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками

Командам Первой лиги придется отдавать долги

Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ
Футбол | 27.11.2023, 16:35
Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ
Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Футбол | 27.11.2023, 15:40
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26.11.2023, 23:32
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
26.11.2023, 13:59 9
Биатлон
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 8
Футбол
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
26.11.2023, 12:44 15
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
26.11.2023, 19:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем