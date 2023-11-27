Челси готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Осимхена

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, попавший в топ-пятерку лучших нападающих на данный момент, в скором времени может сменить прописку.

Для того, чтобы заполучить в свои ряды лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона, лондонцы готовы даже побить собственный трансферный рекорд. Напомним, за переход Энцо Фернандеса зимой 2023 года «синие» заплатили 106,8 млн фунтов стерлингов (порядка 121 млн евро). Что касается Осимхена, то его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро.

Отметим, что Осимхен, у которого был конфликт с «Наполи» из-за оскорблений в соцсетях, после успешного прошлого сезона в нынешнем выступает не слишком удачно. На счету нигерийца 11 матчей во всех турнирах за партенопейцев, в которых он забил 6 мячей.