Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас
Известное футбольное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 10 лучших нападающих мира на данный момент.
Третье место занял один из лучших игроков мира в последние годы – Килиан Мбаппе. Звездный форвард «ПСЖ» в сезоне 2023/24 отметился 15 забитыми мячами в 15 матчах, чем заслужил находиться в этой подборке.
На втором месте оказался новичок «Баварии» Гарри Кейн, которого в этом сезоне невозможно остановить. В 16 поединках на счету англичанина 21 гол и 7 ассистов.
Довольно неожиданно, что Гарри уступил первое место Эрлингу Холанду. Норвежец забивает больше гола за игру в АПЛ (13 мячей в 12 поединках), но в этой кампании получает больше критики, чем обычно.
Интересно, что в рейтинге отсутствует украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, который сейчас является одним из самых эффективных игроков Европы по количеству минут, необходимых на осуществление голевого действия. При этом в подборку попал Серу Гирасси, который так же только в этом сезоне начал показывать феноменальную игру, и Карим Бензема, чей пик уже прошел.
Топ-10 лучших нападающих мира:
- 10. Александр Исак («Ньюкасл»)
- 9. Роберт Левандовски («Барселона»)
- 8. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
- 7. Лаутаро Мартинес («Интер»)
- 6. Серу Гирасси («Штутгарт»)
- 5. Карим Бензема («Аль-Иттихад»)
- 4. Виктор Осимхен («Наполи»)
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- 2. Гарри Кейн («Бавария»)
- 1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
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