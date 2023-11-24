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24 ноября 2023, 12:19 |
1514
1

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

24 ноября 2023, 12:19 |
1514
1
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine

Известное футбольное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 10 лучших нападающих мира на данный момент.

Третье место занял один из лучших игроков мира в последние годы – Килиан Мбаппе. Звездный форвард «ПСЖ» в сезоне 2023/24 отметился 15 забитыми мячами в 15 матчах, чем заслужил находиться в этой подборке.

На втором месте оказался новичок «Баварии» Гарри Кейн, которого в этом сезоне невозможно остановить. В 16 поединках на счету англичанина 21 гол и 7 ассистов.

Довольно неожиданно, что Гарри уступил первое место Эрлингу Холанду. Норвежец забивает больше гола за игру в АПЛ (13 мячей в 12 поединках), но в этой кампании получает больше критики, чем обычно.

Интересно, что в рейтинге отсутствует украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, который сейчас является одним из самых эффективных игроков Европы по количеству минут, необходимых на осуществление голевого действия. При этом в подборку попал Серу Гирасси, который так же только в этом сезоне начал показывать феноменальную игру, и Карим Бензема, чей пик уже прошел.

Топ-10 лучших нападающих мира:

  • 10. Александр Исак («Ньюкасл»)
  • 9. Роберт Левандовски («Барселона»)
  • 8. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
  • 7. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • 6. Серу Гирасси («Штутгарт»)
  • 5. Карим Бензема («Аль-Иттихад»)
  • 4. Виктор Осимхен («Наполи»)
  • 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • 2. Гарри Кейн («Бавария»)
  • 1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
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FourFourTwo Гарри Кейн Серу Гирасси Роберт Левандовски Александер Исак Сон Хын Мин Лаутаро Мартинес Карим Бензема Виктор Осимхен Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Артем Довбик
Источник FourFourTwo
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pol-55
правильно критикують,Гаррі корисніший для команди.
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