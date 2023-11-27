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  4. ДУБИНЧАК: «Сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 19:00 |
268
0

ДУБИНЧАК: «Сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат»

Защитник «Динамо» прокомментировал матч 15-го тура в Киеве

27 ноября 2023, 19:00 |
268
0
ДУБИНЧАК: «Сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от поединка 15-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха» (2:0).

- Тренер давал нам установку, чтобы мы время от времени прессинговали, когда это будет нужно, а когда нужно – возвращались назад. То есть мы не постоянно прессинговали, а выбирали для этого правильные моменты, а остальные часы комбинировали. У «Руха» молодая команда, думаю, у них есть хорошее будущее, ведь ребятам всего по 19-20 лет, максимум 22, если мы не берем во внимание иностранцев. Словом, они молодцы, у них все впереди.

- С кем можно сравнить «Рух» по стилю игры?

– У них молодые игроки, это их первый сезон в таком составе. Думаю, в прошлом и позапрошлом году они еще играли в U19. У них есть азарт и большое желание доказать, что они могут играть на высоком уровне.

- Вы – фланговый игрок, чувствуете ли вы, что от «Динамо» требуют больше фланговой игры?

– Конечно, потому что раньше не было результата, а поскольку в последних двух матчах мы побеждаем, я очень рад этому. До этого каждый копался в себе, ища проблемы, потому что не годится так играть, как мы играли. Потеряли очки с командами, находящимися рядом с нами в турнирной таблице. Сейчас стараемся играть более собрано, от обороны, и пока это получается.

– После первого забитого мяча играли по счету?

– Да, дисциплинировано сзади. Говорил это после матча с «Кривбассом», и повторюсь еще раз: сейчас нам не нужен хороший футбол – нам нужен результат.

- В конце матча вы играли на новой позиции правого вингера, расскажите об этом опыте.

- Тренер перед игрой сказал мне, что по ходу игры такое возможно, потому что Кабаев из-за травмы давно не играл и только недавно вернулся, как и Караваев. Потому Александр Владимирович предупредил меня, чтобы я был готов к этому. Так что игра на правом фланге не стала для меня новостью.

- Был ли когда-нибудь у вас подобный опыт?

– Нет. Слева, бывало, играл в юношеских сборных, а справа – нет.

- Знали, что Миколенко в юном возрасте играл левогоногого правого вингера?

– Нет, помню только, что он играл центрального защитника, а потом уже левого.

– Продолжая тему Миколенко, какие у вас остались впечатления от пребывания в сборной Украины?

– Это совсем другой уровень, совсем другие игроки, все классные. Очень рад быть в таком коллективе, надеюсь, это не в последний раз. Что касается Миколенко, он отлично отыграл в защите против Италии, видно, что он значительно прибавил в оборонном плане, это очень сильный игрок.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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