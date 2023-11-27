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  4. Владимир БРАЖКО: «Знали, что под прессингом «Рух» ошибается»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 19:01
184
0

Владимир БРАЖКО: «Знали, что под прессингом «Рух» ошибается»

Полузащитник «Динамо» – о победном матче в чемпионате Украины

27 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 19:01
184
0
Владимир БРАЖКО: «Знали, что под прессингом «Рух» ошибается»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победный поединок киевлян против «Руха» (2:0).

– Мы разобрали команду соперника, знали, что они будут играть один в один, были в курсе их проблем, понимали, что они хорошо прессингуют, а также то, что под прессингом они тоже ошибаются. Побежали вперед, забили, потом стали, а соперник ничего не создал у наших ворот, кроме стандартных положений. Думаю, мы справились с задачей и заслужили победу.

– Вашей задачей был персональный прессинг?

– И прессинг, и компактность в обороне. Все получилось, я доволен командой и тем, что удалось добиться победы.

– Какие новые требования чувствуете от нового главного тренера?

Не буду раскрывать все подробности, могу сказать, что немного изменилась схема, игра. Работаем и будем улучшать наши действия и в обороне, и в атаке.

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Владимир Бражко Динамо - Рух Динамо Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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