Футболисты Интера не приняли душ после матча с Юве из-за проблем с водой

После матча 13-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) футболистов команды гостей ожидал неприятный сюрприз.

Зайдя в раздевалку после напряженной игры, подопечные Симоне Индзаги обнаружили, что в душевых из-за неисправности насосов на стадионе «Альянц-Арена» в Турине отсутствует вода. В итоге футболисты «нери-адзурри» вынуждены были возвращаться в Милан, так и не помывшись.

Таким образом «Ювентус» отомстил «Интеру», который смог отыграться по ходу первого тайма и по итогам матча сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, не пустив туда как раз туринцев.