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Италия
27 ноября 2023, 17:52 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:19
736
3

Футболисты Интера не приняли душ после матча с Юве из-за проблем с водой

Матч в Турине завершился результативной ничьей – 1:1

27 ноября 2023, 17:52 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:19
736
3
Футболисты Интера не приняли душ после матча с Юве из-за проблем с водой
ФК Интер

После матча 13-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) футболистов команды гостей ожидал неприятный сюрприз.

Зайдя в раздевалку после напряженной игры, подопечные Симоне Индзаги обнаружили, что в душевых из-за неисправности насосов на стадионе «Альянц-Арена» в Турине отсутствует вода. В итоге футболисты «нери-адзурри» вынуждены были возвращаться в Милан, так и не помывшись.

Таким образом «Ювентус» отомстил «Интеру», который смог отыграться по ходу первого тайма и по итогам матча сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, не пустив туда как раз туринцев.

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Интер Милан Ювентус чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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EGOS
туринці таки паскудні факані тварини, - то мухлювати з фінансами, то шури-мури з суддями, то воду відключити прямому конкуренту...останнє, - це вже відверте свинство..я б на місці Інтера в слідуючому очному матчі і в роздягальню їх не пустив на Д.Меацца, - хай на парковці переодягаються, мудаки млять...(ні разу не фан Інтера)
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New Zealander
фуй вонючие
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