Стал известен еще один теннисист из топ-50, который сыграет на турнире в рф
Александр Бублик решил вернуться на родину...
26-летний представитель Казахстана и 32-я ракетка мира Александр Бублик заявился на выставочный турнир на россии, который пройдет в санкт-петербурге с 1 по 3 декабря.
Бублик родился в ленинаградской области и выступал под флагом страны-террориста до 2016 года, после чего перебрался в Казахстан.
Ранее сообщалось о том, что на этом выставочном турнире сыграют Роберто Баутиста Агут, Адриан Маннарино, Душан Лайович, Жасмин Паолини, Ласло Дьере, Виктория Томова и другие.
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