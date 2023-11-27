26-летний представитель Казахстана и 32-я ракетка мира Александр Бублик заявился на выставочный турнир на россии, который пройдет в санкт-петербурге с 1 по 3 декабря.

Бублик родился в ленинаградской области и выступал под флагом страны-террориста до 2016 года, после чего перебрался в Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что на этом выставочном турнире сыграют Роберто Баутиста Агут, Адриан Маннарино, Душан Лайович, Жасмин Паолини, Ласло Дьере, Виктория Томова и другие.