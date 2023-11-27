Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав КАБАЕВ: «Динамо смотрит в таблицу и знает, что делать»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 16:28 |
457
0

Владислав КАБАЕВ: «Динамо смотрит в таблицу и знает, что делать»

Команда удачно играет при новом тренере

27 ноября 2023, 16:28 |
457
0
Владислав КАБАЕВ: «Динамо смотрит в таблицу и знает, что делать»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев отметил удачный старт команды при новом тренере Александре Шовковским.

– Суркис сказал, что Мирча Луческу – это прошлое, а настоящее – это Александр Шовковский. Но цель у вас не изменилась – чемпионство?

— Да, потому что это Динамо Киев. Какой бы здесь тренер и игроки тут не выступали. Или Кабаев, или другие, или молодые, или старые. Всегда потребовать будут становиться чемпионами. Я не скажу, что многое изменилось, пока мелочи. Есть позитив, мы более спокойно начали реагировать на все. Мы смотрим в турнирную таблицу и знаем, что нам нужно делать.

— Команда пропускала многое до этого. Но при Шовковском впервые в сезоне два матча подряд без пропущенных мячей.

— Ну мы пропускали, но и забивали много. Но решили, что нужно в защите наладить игру, а впереди продолжать забивать.

По теме:
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Днепр-1 – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Бразильский легионер Руха скоро вернется на поле
Динамо Киев Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига
Источник Новое время
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2023, 16:54 17
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26 ноября 2023, 23:32 0
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Китайскому боксеру не понравилось, как Тайсон провел бой с Нганну

Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Футбол | 27.11.2023, 04:32
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
Футбол | 27.11.2023, 11:10
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Футбол | 27.11.2023, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
26.11.2023, 12:44 15
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем