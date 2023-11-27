Владислав КАБАЕВ: «Динамо смотрит в таблицу и знает, что делать»
Команда удачно играет при новом тренере
Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев отметил удачный старт команды при новом тренере Александре Шовковским.
– Суркис сказал, что Мирча Луческу – это прошлое, а настоящее – это Александр Шовковский. Но цель у вас не изменилась – чемпионство?
— Да, потому что это Динамо Киев. Какой бы здесь тренер и игроки тут не выступали. Или Кабаев, или другие, или молодые, или старые. Всегда потребовать будут становиться чемпионами. Я не скажу, что многое изменилось, пока мелочи. Есть позитив, мы более спокойно начали реагировать на все. Мы смотрим в турнирную таблицу и знаем, что нам нужно делать.
— Команда пропускала многое до этого. Но при Шовковском впервые в сезоне два матча подряд без пропущенных мячей.
— Ну мы пропускали, но и забивали много. Но решили, что нужно в защите наладить игру, а впереди продолжать забивать.
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