Днепр-1 – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 ноября, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 2-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Романа Григорчука на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк, Филлипов.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Иеде, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян.