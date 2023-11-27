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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:02
486
0

Днепр-1 – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Заключительный матч 15-го тура УПЛ начнется в 17:00

27 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:02
486
0
Днепр-1 – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Днепр-арена

Сегодня, 27 ноября, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 2-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Романа Григорчука на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк, Филлипов.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Иеде, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Авагимян.

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Источник Sport.ua
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