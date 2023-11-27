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  4. Андрей ЛУНИН: «Плюс три очка. Двигаемся дальше»
Испания
27 ноября 2023, 15:29 |
375
0

Андрей ЛУНИН: «Плюс три очка. Двигаемся дальше»

Украинский страж ворот – о последнем матче

27 ноября 2023, 15:29 |
375
0
Андрей ЛУНИН: «Плюс три очка. Двигаемся дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «сливочные» победили «Кадис» (3:0). Украинский страж ворот отстоял этот матч на ноль.

«Плюс три очка. Еще одна победа. Мы двигаемся дальше. Спасибо за поддержку!», – написал Лунин в своем инстаграме.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что несмотря на удачную игру украинского голкипера Андрея Лунина, в роли первого номера он видит вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу.

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Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис
Источник Instagram
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