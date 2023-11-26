Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Кадисом» заявил, что несмотря на удачную игру украинского голкипера Андрея Лунина, в роли первого номера он видит вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу.

«Главное, что Лунин был готов заменить Кепу. Кепа вернется на матч с «Гранадой», и если он будет в порядке, то будет играть», – сказал Анчелотти.

Отметим, что матч с «Гранадой» состоится 2 декабря. До этого «Реал» сыграет против «Наполи» в Лиге чемпионов (29 ноября).

Лунин в текущем сезоне сыграл четыре матча в Ла Лиге, два из которых отстоял на ноль.