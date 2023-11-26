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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
Испания
26 ноября 2023, 23:16 |
706
5

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»

Главный тренер «Реала» не хочет видеть Андрея Лунина в качестве первого номера

26 ноября 2023, 23:16 |
706
5
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Кадисом» заявил, что несмотря на удачную игру украинского голкипера Андрея Лунина, в роли первого номера он видит вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу.

«Главное, что Лунин был готов заменить Кепу. Кепа вернется на матч с «Гранадой», и если он будет в порядке, то будет играть», – сказал Анчелотти.

Отметим, что матч с «Гранадой» состоится 2 декабря. До этого «Реал» сыграет против «Наполи» в Лиге чемпионов (29 ноября).

Лунин в текущем сезоне сыграл четыре матча в Ла Лиге, два из которых отстоял на ноль.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Андрей Лунин
Источник Twitter
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Serhii Babak
Шева! порішай вопрос з папой карло
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+3
bzzzzzz
гавнаклуб. Не могу представить, чтобы например в Ливерпуле, Клопп так бы относился к своему резевному вратарю. Там бы наоборот все делали, чтобы помочь и доверяли. А тут вопще прямое неуважение. Я бы вопще на месте Лунина, Анчелотти руку бы не подал.
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0
AndiM
Пдар набутилочний. Бистріше б та нікчема кєпка ларісасабака почав грати, бо з Луніним вони ще щось в цьому сезоні можуть виграти.
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0
Andrey_17
Блазень Карло, а ще більший блазень Лунін, котрий сидить в цьому Реалі.. 
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0
Владислав Рейский
демотиватор лунина, сцуко
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0
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