Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
Главный тренер «Реала» не хочет видеть Андрея Лунина в качестве первого номера
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Кадисом» заявил, что несмотря на удачную игру украинского голкипера Андрея Лунина, в роли первого номера он видит вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу.
«Главное, что Лунин был готов заменить Кепу. Кепа вернется на матч с «Гранадой», и если он будет в порядке, то будет играть», – сказал Анчелотти.
Отметим, что матч с «Гранадой» состоится 2 декабря. До этого «Реал» сыграет против «Наполи» в Лиге чемпионов (29 ноября).
Лунин в текущем сезоне сыграл четыре матча в Ла Лиге, два из которых отстоял на ноль.
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