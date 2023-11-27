Бразильский легионер Руха скоро вернется на поле
Футболист получил травму в игре с «Динамо»
Как стало известно Sport.ua, повреждение из-за которого бразильский легионер «Руха» Эдсон Фернандо вынужден был попросить замену в поединке 15-го тура чемпионата УПЛ – с «Динамо» (0:2), оказалось несерьезным.
По информации нашего источника, после профилактических мероприятий он сможет начать подготовку к завершающим матчам первой части сезона с «Зарей» (4 декабря) и «Ворсклой» (10 декабря).
Также в лазарете «Руха» находятся Денис Теслюк и Остап Притула и сроки их возвращения в строй не столь обнадеживающие.
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