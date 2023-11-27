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  4. В Черноморце опровергли переговоры Григорчука с казахстанским клубом
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 14:08 |
290
0

В Черноморце опровергли переговоры Григорчука с казахстанским клубом

Тренера одесситов сватали в «Актобе»

27 ноября 2023, 14:08 |
290
0
В Черноморце опровергли переговоры Григорчука с казахстанским клубом
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон опроверг информацию о том, что главный тренер команды Роман Григорчук может вернуться в Казахстан и возглавить «Актобе».

«Григорчук сейчас готовит команду к игре с «Днепром-1». С «Актобе» вообще нет никаких разговоров: ни на зиму, ни на лето. Это полный бред! Мы готовимся к окончанию первого круга, а там никто не знает – продолжится чемпионат или нет. Конечно, у нас в планах есть доработать с Григорчуком до конца контракта и завершения сезона», – рассказал Генинсон.

«Черноморец» Григорчук тренирует с 2021 года. В настоящее время одесситы занимают 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками в активе.

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Актобе Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига Владимир Генинсон
Источник Спорт-Экспресс Украина
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