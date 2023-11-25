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  4. Источник: Роман Григорчук может возглавить клуб из Казахстана
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 18:26 |
2267
3

Источник: Роман Григорчук может возглавить клуб из Казахстана

Тренера «Черноморца» сватают в «Актобе»

25 ноября 2023, 18:26 |
2267
3
Источник: Роман Григорчук может возглавить клуб из Казахстана
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук может вернуться в Казахстан и возглавить одного из лидеров местного чемпионата.

По информации источника Григорчук ведет переговоры с казахстанским «Актобе», занявшим третье место в последнем розыгрыше местного чемпионата по футболу.

Нынешний тренер одесситов имеет опыт тренерской карьеры в Казахстане. С 2018 по 2019 год Григорчук возглавлял «Астану», с которой выиграл чемпионат и суперкубок страны.

«Черноморец» Григорчук тренирует с 2021 года. В настоящее время одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками в активе.

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Роман Григорчук назначение тренера Актобе Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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Перець
В залежності скільки запропонують, але завжди є вибір 
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+1
Макс Максов
Буде шкода, якщо піде з УПЛ! Але зрозуміти його можна...
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+1
Chicot
Источник хотелось бы узнать..это кря, скорее всего 
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0
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