Источник: Роман Григорчук может возглавить клуб из Казахстана

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук может вернуться в Казахстан и возглавить одного из лидеров местного чемпионата.

По информации источника Григорчук ведет переговоры с казахстанским «Актобе», занявшим третье место в последнем розыгрыше местного чемпионата по футболу.

Нынешний тренер одесситов имеет опыт тренерской карьеры в Казахстане. С 2018 по 2019 год Григорчук возглавлял «Астану», с которой выиграл чемпионат и суперкубок страны.

«Черноморец» Григорчук тренирует с 2021 года. В настоящее время одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками в активе.