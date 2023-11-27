Руководитель Динамо: Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал результаты юношеского коллектива киевлян.

– В этом сезоне «Динамо» U-19, как всегда, претендует на победу в молодежном первенстве, но конкуренция очень серьезная. По вашим ощущениям, это наиболее конкурентный чемпионат за последние годы?

– В прошлом сезоне, по сути, за первое место боролись лишь динамовцы и «Рух», а нынешние лидеры турнира меняются постоянно, подтянулся «Днепр-1», неплохо выглядят юноши «Шахтера», и реально четыре команды борются за победу. Конкуренция – это двигатель прогресса, поэтому мы рады тому, что нынешнее поколение молодых талантов динамовцев пройдет через испытание серьезной конкуренцией во внутреннем первенстве.

– По вашему мнению, это поколение U-19 имеет шансы со временем реально претендовать на место в первой команде?

– Для начала надо понимать, что наша важная победа в том, что после начала войны руководству «Динамо» удалось титаническими усилиями сохранить практически всех лучших талантов клубной системы. Это было очень непросто, но клуб справился, и в распоряжении не только команды U-19 есть целый ряд одаренных футболистов, которые по своему потенциалу могут играть и в первой команде, и дорасти до национальной сборной. Фамилий я называть не буду, здесь самое главное – это отношение ребят к делу, мотивация, амбиции и работоспособность. Если они добавят к своему таланту все вышеперечисленное, то и сами достигнут больших высот, и помогут клубу побеждать.

– В первом круге нынешнего сезона наш состав U-19 провел ряд номинально выездных матчей на клубной базе. Объясните эту ситуацию, правильно ли понимать, что во втором круге динамовцы сыграют номинально домашние матчи уже на выезде?

– Совершенно верно. Мы действительно менялись полями с несколькими командами по нескольким причинам, основная – это просьба тренерских штабов сборных U-18 и U-19, связанная с упрощением логистики перед непростыми выездами и длинной дорогой. Товарищеский турнир в Чехии? Восемь игроков «Динамо», костяк команды. Товарищеский турнир в Корее? Девять игроков «Динамо» и снова костяк команды! В то время, как те, кто нас «критикует», не отдали в сборную ни одного футболиста. Почему? Видимо, им так захотелось. Видимо, личные интересы дороже интересов страны.

А что было в квалификации на Евро-2024 (U-19)? Наши футболисты снова сыграли ключевую роль в победах над Словакией и Мальтой и победе в своей отборочной группе. Длительные переезды, перелеты, сложности с логистикой и тому подобное. Мы всегда идем навстречу сборным командам и я не вижу ничего страшного, что в пользу сборной, нашего клуба и самих игроков мы обменялись полями с рядом наших соперников. Тех, кто очень переживает по этому поводу, спешу успокоить – весной мы сыграем против этих же соперников уже на их полях.

– Вы намекаете на недавний комментарий тренера «Шахтера» U-19?

– Я говорю прямо. Обратите внимание, что всех лидеров турнирной таблицы U-19 – «Рух», «Шахтер» и «Днепр-1» – мы обыграли с одинаковым счетом (2:0) в календарных матчах, которые никто не переносил. И не пропустили ни одного мяча. Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает.

– Планируется ли усиление юношеской команды «Динамо» зимой и какие планы подготовки игроков U-19?

– Селекционный процесс на всех возрастных уровнях не прекращается, мы смотрим и ищем талантливых исполнителей, способных усилить нашу команду и раскрыть свой потенциал. Но это трудоемкая работа, после завершения первой части сезона будем принимать решение. Очень важно понимать, что брать игроков для количества никто не будет, но если главный тренер признает, что кто-то из предложенных кандидатов сделает «Динамо» U-19 лучше, то мы рассмотрим этот вариант.