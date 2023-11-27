Месси зарабатывает больше всех в MLS. Сколько у Бускетса, Альбы и Кривцова?

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в MLS.

Тройку рейтинга открывает экс-нападающий «Ливерпуля» и «Лиона» Джердан Шакири. «Чикаго Файр» ежегодно платит швейцарцу 7.35 миллионов долларов, а он благодарит клуб результативной игрой. В 2023 году на его счету 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах MLS.

Второе место занял бывший капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье. 32-летний итальянец зарабатывает в «Торонто» 7.5 миллионов вечнозеленых в сезон. В этой кампании на его счету 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 20 поединках чемпионата.

Очевидно, что рейтинг возглавляет Лионель Месси из «Интер Майами». По данным издания, аргентинец получает 12 миллионов долларов в сезон, но ранее сообщалось, что кроме этой суммы в его контракте прописаны различные бонусы, например, процент от продажи подписок на Apple TV, который транслирует MLS.

Интересно, что Жорди Альба и Серхио Бускетс не входят даже в топ-50 рейтинга. Опорный полузащитник зарабатывает 1.5 миллиона долларов, а левый защитник – 1. Зарплата Сергея Кривцова – 555 тысяч.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в MLS: