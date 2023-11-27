Месси зарабатывает больше всех в MLS. Сколько у Бускетса, Альбы и Кривцова?
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в MLS
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в MLS.
Тройку рейтинга открывает экс-нападающий «Ливерпуля» и «Лиона» Джердан Шакири. «Чикаго Файр» ежегодно платит швейцарцу 7.35 миллионов долларов, а он благодарит клуб результативной игрой. В 2023 году на его счету 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах MLS.
Второе место занял бывший капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье. 32-летний итальянец зарабатывает в «Торонто» 7.5 миллионов вечнозеленых в сезон. В этой кампании на его счету 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 20 поединках чемпионата.
Очевидно, что рейтинг возглавляет Лионель Месси из «Интер Майами». По данным издания, аргентинец получает 12 миллионов долларов в сезон, но ранее сообщалось, что кроме этой суммы в его контракте прописаны различные бонусы, например, процент от продажи подписок на Apple TV, который транслирует MLS.
Интересно, что Жорди Альба и Серхио Бускетс не входят даже в топ-50 рейтинга. Опорный полузащитник зарабатывает 1.5 миллиона долларов, а левый защитник – 1. Зарплата Сергея Кривцова – 555 тысяч.
Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в MLS:
- 1. Лионель Месси («Интер Майами», 12 миллионов долларов за сезон)
- 2. Лоренцо Инсинье («Торонто», 7.5 млн)
- 3. Джердан Шакари («Чикаго Файр», 7.35 млн)
- 4. Чичарито («LA Galaxy», 6 млн)
- 5. Эктор Эррера («Динамо Хьюстон», 4.75 млн)
- 6. Кристиан Бентеке («ДС Юнайтед», 4.25 млн)
- 7. Хосеф Мартинес («Интер Майами», 4 млн)
- 8. Себастьян Дриусси («Остин», 3.8 млн)
- 9. Карлес Хиль («Нью-Ингланд Революшн», 3.25 млн)
- 10. Теему Пукки («Миннесота», 3.2 млн)
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