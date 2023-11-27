Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Севильи в 29 лет разочаровался в футболе и ушел в порно
Испания
27 ноября 2023, 13:13 |
2760
0

Воспитанник Севильи в 29 лет разочаровался в футболе и ушел в порно

Мигель Герреро не смог стать топ-спортсменом и теперь попытается реализовать себя в другой отрасли…

27 ноября 2023, 13:13 |
2760
0
Воспитанник Севильи в 29 лет разочаровался в футболе и ушел в порно
Instagram. Мигель Герреро

О профессиональной карьере футболиста с детства мечтают многие мальчишки. Некоторым из них все же удается пройти этот непростой путь от игры с пацанами во дворе через детские академии до первого профессионального контракта. Однако не стоит забывать, что в мире куда больше игроков выступают на уровне вторых, а то и третьих дивизионов в своих странах, при этом они также считаются профессионалами и имеют полноценные контракты, оставаясь в тени тех, кому судьба улыбнулась чуть больше, и кому все-таки посчастливилось проявить себя в элитарных лигах.

Футбол в условной Терсере или Втором дивизионе RFEF, которые являются пятым и четвертым по рангу дивизионами в системе футбольных лиг Испании соответственно, очевидно выглядит далеко не столь привлекательным как для болельщиков, так и для самих футболистов. Однако здесь также регулярно проистекает соревновательный процесс, на поле выходит множество игроков, старающихся решить задачи для своих команд и, по возможности, «засветиться», чтобы вырваться хотя бы в Сегунду, не говоря уже о Примере.

Далеко не всем везет, и многие футболисты так и проводят всю свою карьеру где-то «на задворках», не имея шансов заработать ни славы, ни больших денег. Последнее обстоятельство порой и приводит к возникновению весьма занимательных жизненных историй…

Одна из них произошла с 29-летним голкипером Мигелем Герреро, который летом нынешнего года окончательно разочаровался в футболе и подался в мир бизнеса, вращающегося вокруг эротики и даже порно.

Мигель Герреро родился 23 января 1994 года в испанском городе Кордова. В юношеские годы он начал заниматься футболом и даже поначалу весьма преуспевал, так как сумел пройти отбор в академию Севильи. Впрочем, достаточно скоро Герреро все-таки пришлось вернуться в родные края, и он продолжил развиваться уже с юниорами Кордовы, а летом 2013 года перешел в Херес, с которым и оформил первый профессиональный контракт в карьере.

В тот период дела у Хереса шли, мягко говоря, не очень хорошо, да и Мигель Герреро не произвел впечатления на тренерский штаб «синих», из-за чего через два года вынужден был покинуть клуб в поисках игровой практики. Так в его карьере пошли и вовсе малоизвестные за пределами Испании команды низших дивизионов: Сан-Роке из Кадиса, Депортиво из Сан-Фернандо, Эсиха, представляющая одноименный город…

В августе 2020 года Герреро занесло в Велес из Малаги, где голкиперу наконец-то посчастливилось стать ключевым стражем ворот для первой команды. Однако коллектив выступал на уровне Второго дивизиона RFEF, и звезд с неба не хватал абсолютно. Сыграв 51 матч за Велес (14 – без пропущенных мячей), летом нынешнего года Мигель неожиданно для многих решил не только покинуть этот клуб, но и попрощаться с футболом – всего в 29 лет, что для голкипера является самым расцветом карьеры.

Уйдя из футбола, Герреро не стал слишком долго искать, чем ему заняться в дальнейшем. Он принял участие в испанской версии реалити-шоу Остров искушений – суть которого заключается в том, что несколько пар влюбленных соглашаются жить с группой одиноких людей противоположного пола, чтобы проверить прочность своих отношений. Мигель Герреро стал одним из таких «одиночек-искусителей» в шестом сезоне испанской версии, и сумел дойти до гранд-финала.

Небывалый успех на реалити-шоу помог 29-летнему экс-футболисту существенно нарастить популярность. На Instagram Герреро подписалось огромное количество новых людей, и сейчас Мигель интересен для 250 тысяч фолловеров.

Получив широкую известность, Мигель Герреро решился пойти на шаг, который в настоящее время становится естественным для многих так называемых создателей цифрового контента, желающих как можно скорее монетизировать собственную популярность – открыть аккаунт на сервисе OnlyFans. Там, по состоянию на текущий момент, у Герреро уже 80 фотографий и 104 видео, а гостей страницы встречает приветственное послание от ее хозяина следующего характера: «Добро пожаловать в мой OnlyFans! Я – Мигель Герреро, футболист, бизнесмен и участник реалити-шоу Остров искушений. Кроме того, я доставляю удовольствие и люблю жить в рамках своей свободы».

Несколько недель назад Мигель Герреро появился в эфире одного из испанских ток-шоу, где попытался объяснить, почему решил бросить футбол и для чего начал заниматься медийной деятельностью весьма деликатного характера. При этом, экс-голкипер не стал ходить вокруг да около, и был с ведущими весьма искренен, подчеркнув, что это решение во многом было связано с экономическими причинами.

«Если вы хотите показывать контент несексуального характера, вы ничего не получите, потому что на OnlyFans это не востребовано. Для меня это было экономическое и мотивационное решение. Я знаю, что это бизнес, в котором можно заработать много денег», - заявил Герреро.

Также бывший футболист подчеркнул, что на Острове искушений повстречался с влиятельным человеком по имени Марио Эрвас, который и повлиял на решение Герреро использовать свой бренд через OnlyFans, где подписчики готовы платить за его фотографии и видео эротического характера.

«Моя основная аудитория – это геи, и я открыт для того, чтобы делать все, что они хотят. Нужно смотреть в ту сторону, куда вы хотите пойти. Я открыт ко многим вещам и, в зависимости от договоренности, могу связаться с любым человеком, для которого представляю интерес», - откровенно признался Герреро.

Примечательно, что в том же интервью Мигель Герреро объявил себя гетеросексуалом, но подчеркнул, что его цель – выйти на уровень доходов на OnlyFans в 40-60 тысяч евро в месяц, а это вряд ли возможно исключительно на интересе подписчиц женского пола.

Кроме того, Герреро выступает в небольших ночных клубах, где участвует в приватных мероприятиях…

Причем, делает это как с коллегами по сцене, так и с посетительницами, вызывая у последних откровенное смущение…

Нещодавно ж іспанський екс-футболіст зробив ще один сміливий крок на новій трудовій ниві – зняв у одному із шикарних готелів Стамбула 20-хвилинний порноролик, який встиг презентувати фоловерам у своєму Instagram.

Очевидно, что мужчина совершенно осознанно решил пойти на такой шаг по заработку денег, и откровенно признается, что хочет выручить как можно больше экономической выгоды от красоты своего тела. Герреро признается, что в футболе ему приходилось крайне много работать над собой, однако на выходе он в лучшем случае получал 90 минут в субботу или воскресенье и крайне скромный оклад в виде денежного вознаграждения.

Уйдя на OnlyFans, Мигель рассчитывает как минимум повторить успех англичанки Мадлен Райт – гламурной футболистки, которую в 2020 году отчислили из Чарльтона после того, как поймали за распитием шампанского вместе с друзьями за рулем Range Rover. Оказавшись вне футбола, девушка быстро нарастила базу подписчиков в Instagram до трехсот тысяч, а затем открыла страницу на OnlyFans и заработала порядка 500 тысяч фунтов только за первый год пребывания на этом рынке.

Примечательно, что в сентябре нынешнего года горячая Мадлен Райт вернулась и в футбол, подписав контракт с Лейтон Ориент – командой из трясины английского женского футбола. Там от девушки не потребовали закончить с ее личным бизнесом на OnlyFans. Возможно, и Мигель Герреро вскоре получит возможность вернуться в футбол, совмещая две работы, где первая будет давать ему возможность реализовывать детские мечты, а вторая – банальные средства к безбедному существованию. В конце концов, не всем же в мире профессионального футбола везет так, как Лионелю Месси, Неймару или Криштиану Роналду…

Текст: meta.ua/sport

По теме:
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ
выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Биатлон | 27 ноября 2023, 06:30 6
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев

Sport.ua предлагает вашему вниманию обзор первой части стартового этапа Кубка мира по биатлону

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2023, 16:54 17
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

Руководитель Динамо: Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает
Футбол | 27.11.2023, 13:59
Руководитель Динамо: Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает
Руководитель Динамо: Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Футбол | 26.11.2023, 22:43
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Футбол | 27.11.2023, 08:50
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
26.11.2023, 18:53
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 10
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
25.11.2023, 16:27 3
Бокс
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем