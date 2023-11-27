Воспитанник Севильи в 29 лет разочаровался в футболе и ушел в порно

О профессиональной карьере футболиста с детства мечтают многие мальчишки. Некоторым из них все же удается пройти этот непростой путь от игры с пацанами во дворе через детские академии до первого профессионального контракта. Однако не стоит забывать, что в мире куда больше игроков выступают на уровне вторых, а то и третьих дивизионов в своих странах, при этом они также считаются профессионалами и имеют полноценные контракты, оставаясь в тени тех, кому судьба улыбнулась чуть больше, и кому все-таки посчастливилось проявить себя в элитарных лигах.

Футбол в условной Терсере или Втором дивизионе RFEF, которые являются пятым и четвертым по рангу дивизионами в системе футбольных лиг Испании соответственно, очевидно выглядит далеко не столь привлекательным как для болельщиков, так и для самих футболистов. Однако здесь также регулярно проистекает соревновательный процесс, на поле выходит множество игроков, старающихся решить задачи для своих команд и, по возможности, «засветиться», чтобы вырваться хотя бы в Сегунду, не говоря уже о Примере.

Далеко не всем везет, и многие футболисты так и проводят всю свою карьеру где-то «на задворках», не имея шансов заработать ни славы, ни больших денег. Последнее обстоятельство порой и приводит к возникновению весьма занимательных жизненных историй…

Одна из них произошла с 29-летним голкипером Мигелем Герреро, который летом нынешнего года окончательно разочаровался в футболе и подался в мир бизнеса, вращающегося вокруг эротики и даже порно.

Мигель Герреро родился 23 января 1994 года в испанском городе Кордова. В юношеские годы он начал заниматься футболом и даже поначалу весьма преуспевал, так как сумел пройти отбор в академию Севильи. Впрочем, достаточно скоро Герреро все-таки пришлось вернуться в родные края, и он продолжил развиваться уже с юниорами Кордовы, а летом 2013 года перешел в Херес, с которым и оформил первый профессиональный контракт в карьере.

В тот период дела у Хереса шли, мягко говоря, не очень хорошо, да и Мигель Герреро не произвел впечатления на тренерский штаб «синих», из-за чего через два года вынужден был покинуть клуб в поисках игровой практики. Так в его карьере пошли и вовсе малоизвестные за пределами Испании команды низших дивизионов: Сан-Роке из Кадиса, Депортиво из Сан-Фернандо, Эсиха, представляющая одноименный город…

В августе 2020 года Герреро занесло в Велес из Малаги, где голкиперу наконец-то посчастливилось стать ключевым стражем ворот для первой команды. Однако коллектив выступал на уровне Второго дивизиона RFEF, и звезд с неба не хватал абсолютно. Сыграв 51 матч за Велес (14 – без пропущенных мячей), летом нынешнего года Мигель неожиданно для многих решил не только покинуть этот клуб, но и попрощаться с футболом – всего в 29 лет, что для голкипера является самым расцветом карьеры.

Уйдя из футбола, Герреро не стал слишком долго искать, чем ему заняться в дальнейшем. Он принял участие в испанской версии реалити-шоу Остров искушений – суть которого заключается в том, что несколько пар влюбленных соглашаются жить с группой одиноких людей противоположного пола, чтобы проверить прочность своих отношений. Мигель Герреро стал одним из таких «одиночек-искусителей» в шестом сезоне испанской версии, и сумел дойти до гранд-финала.

Небывалый успех на реалити-шоу помог 29-летнему экс-футболисту существенно нарастить популярность. На Instagram Герреро подписалось огромное количество новых людей, и сейчас Мигель интересен для 250 тысяч фолловеров.

Получив широкую известность, Мигель Герреро решился пойти на шаг, который в настоящее время становится естественным для многих так называемых создателей цифрового контента, желающих как можно скорее монетизировать собственную популярность – открыть аккаунт на сервисе OnlyFans. Там, по состоянию на текущий момент, у Герреро уже 80 фотографий и 104 видео, а гостей страницы встречает приветственное послание от ее хозяина следующего характера: «Добро пожаловать в мой OnlyFans! Я – Мигель Герреро, футболист, бизнесмен и участник реалити-шоу Остров искушений. Кроме того, я доставляю удовольствие и люблю жить в рамках своей свободы».

Несколько недель назад Мигель Герреро появился в эфире одного из испанских ток-шоу, где попытался объяснить, почему решил бросить футбол и для чего начал заниматься медийной деятельностью весьма деликатного характера. При этом, экс-голкипер не стал ходить вокруг да около, и был с ведущими весьма искренен, подчеркнув, что это решение во многом было связано с экономическими причинами.

«Если вы хотите показывать контент несексуального характера, вы ничего не получите, потому что на OnlyFans это не востребовано. Для меня это было экономическое и мотивационное решение. Я знаю, что это бизнес, в котором можно заработать много денег», - заявил Герреро.

Также бывший футболист подчеркнул, что на Острове искушений повстречался с влиятельным человеком по имени Марио Эрвас, который и повлиял на решение Герреро использовать свой бренд через OnlyFans, где подписчики готовы платить за его фотографии и видео эротического характера.

«Моя основная аудитория – это геи, и я открыт для того, чтобы делать все, что они хотят. Нужно смотреть в ту сторону, куда вы хотите пойти. Я открыт ко многим вещам и, в зависимости от договоренности, могу связаться с любым человеком, для которого представляю интерес», - откровенно признался Герреро.

Примечательно, что в том же интервью Мигель Герреро объявил себя гетеросексуалом, но подчеркнул, что его цель – выйти на уровень доходов на OnlyFans в 40-60 тысяч евро в месяц, а это вряд ли возможно исключительно на интересе подписчиц женского пола.

Кроме того, Герреро выступает в небольших ночных клубах, где участвует в приватных мероприятиях…

Причем, делает это как с коллегами по сцене, так и с посетительницами, вызывая у последних откровенное смущение…

Нещодавно ж іспанський екс-футболіст зробив ще один сміливий крок на новій трудовій ниві – зняв у одному із шикарних готелів Стамбула 20-хвилинний порноролик, який встиг презентувати фоловерам у своєму Instagram.

Очевидно, что мужчина совершенно осознанно решил пойти на такой шаг по заработку денег, и откровенно признается, что хочет выручить как можно больше экономической выгоды от красоты своего тела. Герреро признается, что в футболе ему приходилось крайне много работать над собой, однако на выходе он в лучшем случае получал 90 минут в субботу или воскресенье и крайне скромный оклад в виде денежного вознаграждения.

Уйдя на OnlyFans, Мигель рассчитывает как минимум повторить успех англичанки Мадлен Райт – гламурной футболистки, которую в 2020 году отчислили из Чарльтона после того, как поймали за распитием шампанского вместе с друзьями за рулем Range Rover. Оказавшись вне футбола, девушка быстро нарастила базу подписчиков в Instagram до трехсот тысяч, а затем открыла страницу на OnlyFans и заработала порядка 500 тысяч фунтов только за первый год пребывания на этом рынке.

Примечательно, что в сентябре нынешнего года горячая Мадлен Райт вернулась и в футбол, подписав контракт с Лейтон Ориент – командой из трясины английского женского футбола. Там от девушки не потребовали закончить с ее личным бизнесом на OnlyFans. Возможно, и Мигель Герреро вскоре получит возможность вернуться в футбол, совмещая две работы, где первая будет давать ему возможность реализовывать детские мечты, а вторая – банальные средства к безбедному существованию. В конце концов, не всем же в мире профессионального футбола везет так, как Лионелю Месси, Неймару или Криштиану Роналду…

Текст: meta.ua/sport