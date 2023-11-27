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  4. Василий ГРИЦУК: «Все знают, как играет Шахтер»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 13:30 |
339
1

Василий ГРИЦУК: «Все знают, как играет Шахтер»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Шахтером»

27 ноября 2023, 13:30 |
339
1
Василий ГРИЦУК: «Все знают, как играет Шахтер»
ФК Полесье. Василий Грицук

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (0:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Я не буду оценивать себя, потому что здесь надо скорее спрашивать об этом тренеров. А вот команде я поставил оценку 10/10. Мы знаем против кого мы играли, команда на самом деле очень хорошая. Все ребята отдались на поле на все 100% и даже больше. Я считаю, что это был очень хороший матч, да, он был безголевой, но было много моментов и с нашей стороны, и со стороны «Шахтера». Думаю, болельщикам понравился этот поединок. Мы хорошо разбирали игру «Шахтера» и они играли так, как играют обычно. Это все знают, но с другой стороны все знают, как играет Месси. Так же и с «Шахтером». Ребята здорово подняли скорость и мы под них подстраивались. Но в целом я думаю, что мы хорошо справились».

Добытое очко позволяет «Полесью» сравняться с лидерами УПЛ: «Кривбассом» и «Днепром-1». У 3 команд по 30 зачетных пунктов, но днепряне имеют игру в запасе.

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Василий Грицук чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье
Источник ФК Полесье
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Комментарии 1
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Олександр
Да ладно .шахтер был никакой а полесье просто отбивалось трусливо .чудом на последних секундах не пропустили .это было бы наказание за трусость 
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