Василий ГРИЦУК: «Все знают, как играет Шахтер»

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (0:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Я не буду оценивать себя, потому что здесь надо скорее спрашивать об этом тренеров. А вот команде я поставил оценку 10/10. Мы знаем против кого мы играли, команда на самом деле очень хорошая. Все ребята отдались на поле на все 100% и даже больше. Я считаю, что это был очень хороший матч, да, он был безголевой, но было много моментов и с нашей стороны, и со стороны «Шахтера». Думаю, болельщикам понравился этот поединок. Мы хорошо разбирали игру «Шахтера» и они играли так, как играют обычно. Это все знают, но с другой стороны все знают, как играет Месси. Так же и с «Шахтером». Ребята здорово подняли скорость и мы под них подстраивались. Но в целом я думаю, что мы хорошо справились».

Добытое очко позволяет «Полесью» сравняться с лидерами УПЛ: «Кривбассом» и «Днепром-1». У 3 команд по 30 зачетных пунктов, но днепряне имеют игру в запасе.