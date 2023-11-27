АРТЕТА: «Мы на вершине таблицы, где хотим остаться до конца сезона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлением от матча 13-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:0).

«Мы воспользовались потерей очков «Ман Сити» и «Ливерпуля». Мне понравилось, как мы сыграли против «Брентфорда», на их поле всегда тяжело играть. Мне нравится побеждать, и мы на вершине таблицы, где хотим остаться до конца сезона. Для меня это была особая победа, ведь это был мой 200-й матч на тренерском кресле команды, это был особый день», – сказал Микель Артета.

Лондонский «Арсенал» после 14 сыгранных матчей АПЛ возглавляет турнирную таблицу английского чемпионата с 30 очками в активе.