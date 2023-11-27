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Англия
27 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 13:16
703
0

АРТЕТА: «Мы на вершине таблицы, где хотим остаться до конца сезона»

Тренер «канониров» – о результатах команды

27 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 13:16
703
0
АРТЕТА: «Мы на вершине таблицы, где хотим остаться до конца сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлением от матча 13-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:0).

«Мы воспользовались потерей очков «Ман Сити» и «Ливерпуля». Мне понравилось, как мы сыграли против «Брентфорда», на их поле всегда тяжело играть. Мне нравится побеждать, и мы на вершине таблицы, где хотим остаться до конца сезона. Для меня это была особая победа, ведь это был мой 200-й матч на тренерском кресле команды, это был особый день», – сказал Микель Артета.

Лондонский «Арсенал» после 14 сыгранных матчей АПЛ возглавляет турнирную таблицу английского чемпионата с 30 очками в активе.

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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