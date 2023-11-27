В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?

В УЕФА обнародовали корзины посева для жеребьевки чемпионата Европы 2024.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2024 состоится 2 декабря в 19:00 в немецком Гамбурге.

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Уже известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Эти 4 команды будут представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B.

Корзины определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).

Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по пути B, включены в корзину 4 для жеребьевки.

Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Евро-2024

Возможные победители плей-офф

Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия

Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина

Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан

Корзины посева для жеребьевки