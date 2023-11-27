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Чемпионат Европы
27 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 14:26
4200
2

В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?

Жеребьевка финальной стадии состоится 2 декабря в 19:00 в Гамбурге

27 ноября 2023, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 14:26
4200
2
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
УЕФА

В УЕФА обнародовали корзины посева для жеребьевки чемпионата Европы 2024.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2024 состоится 2 декабря в 19:00 в немецком Гамбурге.

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Уже известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Эти 4 команды будут представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B.

Корзины определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).

Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по пути B, включены в корзину 4 для жеребьевки.

Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Евро-2024

Возможные победители плей-офф

  • Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
  • Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
  • Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан

Корзины посева для жеребьевки

  • Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
  • Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия
  • Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия
  • Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф (Путь A, B, C)

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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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luceorius
 Другий кошик виглядає найслабкішим, але це нагорода за успішний відбір. Теоретично дві групи можуть виявитись групами смерті, як не парадоксально, але ними можуть стати групи, куди з третього кошика потраплять Нідерланди та  Хорватія, незалежно від суперників з перших двох кошиків. А якщо із четвертого ще долучиться Італія, то нікому  з цієї гіпотетичної четвірки не позаздриш.
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Fireman
Бельгія
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