В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Жеребьевка финальной стадии состоится 2 декабря в 19:00 в Гамбурге
В УЕФА обнародовали корзины посева для жеребьевки чемпионата Европы 2024.
Жеребьевка финальной стадии Евро-2024 состоится 2 декабря в 19:00 в немецком Гамбурге.
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Уже известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.
Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Эти 4 команды будут представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B.
Корзины определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).
Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по пути B, включены в корзину 4 для жеребьевки.
Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
Евро-2024
Возможные победители плей-офф
- Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
- Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
- Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан
Корзины посева для жеребьевки
- Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
- Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия
- Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия
- Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф (Путь A, B, C)
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