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Чемпионат Европы
26 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:19
2664
0

Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024

Скорее всего, игра пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле»

26 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:19
2664
0
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Билино Поле

21 марта 2024 года в плей-офф квалификации на чемпионат Европы 2024 сборная Украины в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

В УЕФА официально определили время матча – игра начнется 21 марта в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

По неофициальным данным, матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле», где домашние матчи проводит клуб «Челик». Вместимость арены составляет 15 тысяч зрителей.

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Источник Sport.ua
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