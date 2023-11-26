Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024

21 марта 2024 года в плей-офф квалификации на чемпионат Европы 2024 сборная Украины в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

В УЕФА официально определили время матча – игра начнется 21 марта в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

По неофициальным данным, матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле», где домашние матчи проводит клуб «Челик». Вместимость арены составляет 15 тысяч зрителей.