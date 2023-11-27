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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:57
1048
2

Кварцяный рассказал, что мог в свое время продать украинца в Реал Мадрид

Культовый экс-тренер «Волыни» мог продать Ярослава Кинаша в «королевский клуб»

27 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:57
1048
2
Кварцяный рассказал, что мог в свое время продать украинца в Реал Мадрид
ФК Волинь. Виталий Кварцяный

Бывший наставник луцкой «Волыни», а сегодня председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный рассказал, что в свое время мог продать украинского полузащитника Ярослава Кинаша в мадридский «Реал».

«Мы Кинаша в «Реал» хотели продать! Мы записали диск с нарезками его игры, и Кулишевич передал его Беланову, а тот – Бутрагеньо, с которым он дружил. Мы стали ждать, когда Бутрагеньо пригласит Кинаша в «Реал» на просмотр, но этого, как всегда, с нашим счастьем, не произошло. Бутрагеньо уволили, а о Кинаше в Мадриде забыли», – рассказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный рассказал о попытках возродить большой футбол в Луцке.

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Виталий Кварцяный Ярослав Кинаш Реал Мадрид Волынь Луцк
Источник Украинский футбол
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turist86
Угу. Іссу Ндоє також називав найкращим воротарем світу. І де він зараз?
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+2
Vitaliy Konokrad
щось якось трохи замало інфи для "...був близький"
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