Кварцяный рассказал, что мог в свое время продать украинца в Реал Мадрид

Бывший наставник луцкой «Волыни», а сегодня председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный рассказал, что в свое время мог продать украинского полузащитника Ярослава Кинаша в мадридский «Реал».

«Мы Кинаша в «Реал» хотели продать! Мы записали диск с нарезками его игры, и Кулишевич передал его Беланову, а тот – Бутрагеньо, с которым он дружил. Мы стали ждать, когда Бутрагеньо пригласит Кинаша в «Реал» на просмотр, но этого, как всегда, с нашим счастьем, не произошло. Бутрагеньо уволили, а о Кинаше в Мадриде забыли», – рассказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный рассказал о попытках возродить большой футбол в Луцке.