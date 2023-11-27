Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока я жив, не оставлю попыток возродить ФК Волынь»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:32
801
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока я жив, не оставлю попыток возродить ФК Волынь»

Бывший тренер луцкого клуба – о попытках возродить команду

27 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:32
801
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока я жив, не оставлю попыток возродить ФК Волынь»
ФК Волинь. Віталій Кварцяний

Бывший наставник луцкой «Волыни», а сегодня председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный рассказал о попытках возродить большой футбол во Луцке.

«Пока я жив, я не оставлю попыток возродить ФК «Волынь». Но многое рассказывать не хочу – чтобы не испугать потенциальных инвесторов. Успех любит тишину.

В Луцке есть завод подшипников, один из немногих в Украине, который функционировал и давал продукцию. Он принадлежит шведской компании SKF. На свое 70-летие я поехал в Гетеборг на детский турнир. Там я встретился с руководством SKF. Встречу помог организовать мой бывший воспитанник Раймонд Лайзанс, знающий английский и шведский языки. Он как раз привез на турнир молодежь ФК «Рига».

Я ищу много вариантов: когда-то и с китайцами встречался, и с американцами. Китайцы три года назад хотели купить ФК «Волынь». Я поговорил с руководством, они – ни да, ни нет, и в итоге отказались продавать клуб. Потом война сломала все планы», – рассказал Кварцяный.

До полномасштабного вторжения России в Украину луцкая «Волынь» выступала в Первой лиге, но на новый сезон команда не заявилась и потеряла профессиональный статус.

По теме:
Виталию Буяльскому покорилось уникальное достижение в истории Динамо
Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виталий Кварцяный Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Футбол | 26 ноября 2023, 13:26 31
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил

На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи

Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Футбол | 26 ноября 2023, 18:53 0
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024

Скорее всего, игра пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле»

УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса
Футбол | 27.11.2023, 10:26
УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса
УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
Футбол | 27.11.2023, 11:10
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Биатлон | 27.11.2023, 06:30
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 7
Футбол
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 17
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
25.11.2023, 12:20 6
Футбол
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
25.11.2023, 14:45 3
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем