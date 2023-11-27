Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока я жив, не оставлю попыток возродить ФК Волынь»

Бывший наставник луцкой «Волыни», а сегодня председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный рассказал о попытках возродить большой футбол во Луцке.

«Пока я жив, я не оставлю попыток возродить ФК «Волынь». Но многое рассказывать не хочу – чтобы не испугать потенциальных инвесторов. Успех любит тишину.

В Луцке есть завод подшипников, один из немногих в Украине, который функционировал и давал продукцию. Он принадлежит шведской компании SKF. На свое 70-летие я поехал в Гетеборг на детский турнир. Там я встретился с руководством SKF. Встречу помог организовать мой бывший воспитанник Раймонд Лайзанс, знающий английский и шведский языки. Он как раз привез на турнир молодежь ФК «Рига».

Я ищу много вариантов: когда-то и с китайцами встречался, и с американцами. Китайцы три года назад хотели купить ФК «Волынь». Я поговорил с руководством, они – ни да, ни нет, и в итоге отказались продавать клуб. Потом война сломала все планы», – рассказал Кварцяный.

До полномасштабного вторжения России в Украину луцкая «Волынь» выступала в Первой лиге, но на новый сезон команда не заявилась и потеряла профессиональный статус.