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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»
Чемпионат Европы
27 ноября 2023, 12:22 |
859
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»

Полузащитник сборной Украины рассказал о реакции игроков Италии на ничью

27 ноября 2023, 12:22 |
859
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о реакции игроков Италии на ничью (0:0) в решающем матче отбора к Евро-2024.

– Очень хотели выйти напрямую. Конечно, имели хорошие шансы и, вроде бы, достойно играли с итальянцами. Но, я же говорю, если ты не забиваешь, то тяжело о чем-то говорить. Надо забивать голы, а мы понимаем, что с такими командами такого уровня много моментов не будет. Поэтому надо в этом компоненте добавлять.

– Для меня, зрителя телекартинки матча Украина – Италия, есть два показателя: красное лицо Бареллы, которое показывало, что он очень напряжен, и то, как итальянцы радовались ничьей. Вы с ними как-то пересекались, говорили? Они вам как-то респектировали после матча?

– Да, они остались после того, как мы похлопали трибунам. Они стояли, аплодировали нам и только после того пошли к своим трибунам. Они с уважением относятся к сборной Украины, они в интервью это говорили. Конечно, они радовались – они вышли на чемпионат Европы. Кто бы не радовался? Все бы радовались. Мы можем говорить что угодно, но они получили результат.

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Источник Профутбол Digital
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