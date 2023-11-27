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Испания
27 ноября 2023, 12:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:58
1079
1

Лунин – лучший голкипер Ла Лиги по одному из ключевых показателей

У Андрея лучший процент сейвов в Ла Лиге

27 ноября 2023, 12:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:58
1079
1
Лунин – лучший голкипер Ла Лиги по одному из ключевых показателей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 ноября Андрей Лунин помог мадридскому «Реалу» победить в матче 14-го тура Ла Лиги «Кадис» (3:0). Украинский голкипер сохранил ворота на замке, сделав четыре сейва в матче.

У украинского стража ворот 15 отбитых мячей после 17 ударов в створ – он парировал 88%, что является лучшим показателем среди всех голкиперов чемпионата, которые провели по меньшей мере два поединка. В тройку лучших по этому показателю также попал вратарь «Лас Пальмаса» Альваро Вальес (82%) и конкурент Лунина Кепа Аррисабалага (76,7%).

Ранее иностранные болельщики королевского клуба в сети Twitter оценили перформанс Андрея во вчерашнем матче.

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Источник Fbref
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Олександр
Отличный голкипер .Пару мертвых мячей вчера снял причем при счете 0 0 и 0 1.Потрясающая реакция .как он это делает 
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