Лунин – лучший голкипер Ла Лиги по одному из ключевых показателей

27 ноября Андрей Лунин помог мадридскому «Реалу» победить в матче 14-го тура Ла Лиги «Кадис» (3:0). Украинский голкипер сохранил ворота на замке, сделав четыре сейва в матче.

У украинского стража ворот 15 отбитых мячей после 17 ударов в створ – он парировал 88%, что является лучшим показателем среди всех голкиперов чемпионата, которые провели по меньшей мере два поединка. В тройку лучших по этому показателю также попал вратарь «Лас Пальмаса» Альваро Вальес (82%) и конкурент Лунина Кепа Аррисабалага (76,7%).

Ранее иностранные болельщики королевского клуба в сети Twitter оценили перформанс Андрея во вчерашнем матче.