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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:26
188
1

Динамо забило 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Александр Тымчик

27 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:26
188
1
Динамо забило 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Александр Тымчик

Мяч, забитый Александром Тымчиком в матче с «Рухом» (2:0), стал 1100-м для «Динамо» на своем поле. Киевляне стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.

В родных стенах динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 42-х команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других «бело-синие» поражали дома ворота «Черноморца» – 70 раз, «Ворсклы», «Зари» – по 61, «Мариуполя» – 60 и «Карпат» – 55.

Список лучших домашних бомбардиров «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 72 гола, Максим Шацких – 55 и Андрей Ярмоленко – 48.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Динамо в чемпионатах Украины

Голы

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Металлист

3’ (1:0)

2:1

100-й

28.10.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

Таврия

63’ (1:0)

2:1

200-й

18.04.1997

Александр ГОЛОВКО

Торпедо

55’ (1:1)

2:1

300-й

25.09.1999

Андрей ГУСИН

Звезда

50’ (2:0)

3:0

400-й

22.07.2002

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Металлург З

57’ (3:1)

5:2

500-й

30.04.2005

ДИОГО РИНКОН

Днепр

65’ (2:0)

2:0

600-й

08.03.2008

Тибериу ГИОАНЕ

Металлург З

56’ (2:1)

2:1

700-й

31.10.2010

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Ильичевец

11’ (1:0)

9:0

800-й

06.10.2013

Джермейн ЛЕНС

Металлург Д

27’ (2:0)

9:1

900-й

09.04.2017

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Олимпик

26’ (2:0)

4:0

1000-й

15.03.2020

Назарий РУСИН

Десна

69’ (1:0)

1:1

1100-й

26.11.2023

Александр ТЫМЧИК

Рух

6’ (1:0)

2:0

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Источник: Динамо проявляет интерес к молодому защитнику Руха
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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JLF
Часом у вас така дивна статистика. 1100-й гол на домашньому полі... А скільки голів забили лівою ногою після пасу правою? Перевірте, може там також ювілей?
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