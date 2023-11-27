Динамо забило 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Мяч, забитый Александром Тымчиком в матче с «Рухом» (2:0), стал 1100-м для «Динамо» на своем поле. Киевляне стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.

В родных стенах динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 42-х команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других «бело-синие» поражали дома ворота «Черноморца» – 70 раз, «Ворсклы», «Зари» – по 61, «Мариуполя» – 60 и «Карпат» – 55.

Список лучших домашних бомбардиров «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 72 гола, Максим Шацких – 55 и Андрей Ярмоленко – 48.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Динамо в чемпионатах Украины