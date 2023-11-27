Динамо забило 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Александр Тымчик
Мяч, забитый Александром Тымчиком в матче с «Рухом» (2:0), стал 1100-м для «Динамо» на своем поле. Киевляне стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.
В родных стенах динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 42-х команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других «бело-синие» поражали дома ворота «Черноморца» – 70 раз, «Ворсклы», «Зари» – по 61, «Мариуполя» – 60 и «Карпат» – 55.
Список лучших домашних бомбардиров «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 72 гола, Максим Шацких – 55 и Андрей Ярмоленко – 48.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы Динамо в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Металлист
|
3’ (1:0)
|
2:1
|
100-й
|
28.10.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Таврия
|
63’ (1:0)
|
2:1
|
200-й
|
18.04.1997
|
Александр ГОЛОВКО
|
Торпедо
|
55’ (1:1)
|
2:1
|
300-й
|
25.09.1999
|
Андрей ГУСИН
|
Звезда
|
50’ (2:0)
|
3:0
|
400-й
|
22.07.2002
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Металлург З
|
57’ (3:1)
|
5:2
|
500-й
|
30.04.2005
|
ДИОГО РИНКОН
|
Днепр
|
65’ (2:0)
|
2:0
|
600-й
|
08.03.2008
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Металлург З
|
56’ (2:1)
|
2:1
|
700-й
|
31.10.2010
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Ильичевец
|
11’ (1:0)
|
9:0
|
800-й
|
06.10.2013
|
Джермейн ЛЕНС
|
Металлург Д
|
27’ (2:0)
|
9:1
|
900-й
|
09.04.2017
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Олимпик
|
26’ (2:0)
|
4:0
|
1000-й
|
15.03.2020
|
Назарий РУСИН
|
Десна
|
69’ (1:0)
|
1:1
|
1100-й
|
26.11.2023
|
Александр ТЫМЧИК
|
Рух
|
6’ (1:0)
|
2:0
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