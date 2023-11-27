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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «После ничьей с Шахтером ощущаем горький осадок»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:20
655
1

Дмитрий ШАСТАЛ: «После ничьей с Шахтером ощущаем горький осадок»

Нападающий «Полесья» прокомментировал ничью с «Шахтером»

27 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:20
655
1
Дмитрий ШАСТАЛ: «После ничьей с Шахтером ощущаем горький осадок»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Нападающий житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (0:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Не скажу, что игра была прямо супер на равных, но это не была игра аутсайдера и фаворита. Сказал бы мне кто-то полгода, или год назад, что мы будем после ничьей с «Шахтером» чувствовать горький осадок, из-за того, что где-то не забили, в конце могли рассчитывать на какой-то гол, то я бы удивился. Не буду кривить душой – мы в принципе довольны результатом. Игра была вполне присуща этому сезону – нам каждая игра дается тяжело и эта – не исключение. Мне кажется, что несмотря на напряжение игра была довольно джентльменской, не было грязной игры и мне кажется, что это хорошо, когда так происходит в таких матчах».

Добытое очко позволяет «Полесью» сравняться с лидерами УПЛ: «Кривбассом» и «Днепром-1». У 3 команд по 30 зачетных пунктов, но днепряне имеют игру в запасе.

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Дмитрий Шастал чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье
Источник ФК Полесье
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Комментарии 1
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AndiM
Ну да , з четвертою командою могли і краще зіграти.
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