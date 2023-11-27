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Испания
27 ноября 2023, 10:39 |
1174
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Тренер Жироны: «Мы можем провести исторический сезон»

Мичел – о выступлениях команды в Ла Лиге

27 ноября 2023, 10:39 |
1174
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Тренер Жироны: «Мы можем провести исторический сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел прокомментировал прорыв команды в этом сезоне чемпионата Испании по футболу.

«У нас очень хороший состав. Мы готовы сражаться за еврокубки. Я очень верю в игроков, в их менталитет и в ежедневную работу. Мы можем провести исторический сезон».

Сегодня, 27 ноября, «Жирона» проведет матч 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» с Бильбао, начало противостояния запланировано в 22:00. После 13 сыгранных матчей каталонцы имеют в своем активе 34 очка и в случае триумфа смогут вернуть себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее Мичел рассказал о психологических проблемах, которые он пережил в 2018 году.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Catalunya Ràdio
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Я та Запасний віримо в Вас та бажаємо чемпіонству в цьому сезоні.
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