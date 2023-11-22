Сказал жене, что умираю. Тренер Жироны рассказал о проблемах с психикой

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о психологических проблемах, которые он пережил в 2018 году. Тогда испанец тренировал «Райо Вальекано» и вывел команду в высший испанский дивизион.

«У меня тогда была глубокая депрессия. У меня произошел приступ паники, после выхода команды в Ла Лигу и всего давления, которое наваливалось со всех сторон. Я взял отпуск и попросил жену отвести меня к врачу, я ей сказал, что умираю. Я провел три года с психологом и психиатром. Сейчас я пытаюсь контролировать свои эмоции, чтобы такого больше не повторилось», – сказал Мичел.

Испанская «Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.