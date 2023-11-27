Спортивный врач объяснил, почему сорвался трансфер Шапаренко в Интер
Дмитрий Бабелюк – о травмировании украинца
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о срыве трансфера полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в миланский «Интер».
«История Шапаренко очень показательна, он был в огне и заинтересовал «Интер» прямо перед разрывом крестов в игре против «Фенербахче».
И в таком случае «Интер» отказывается от трансфера Николая по двум причинам: игрок не будет доступен прямо сейчас, неизвестно каким он вернется после лечения и насколько сильно увеличится частота его травматизма. Топ-клубы выбирают не играть в такие лотереи», – написал Бабелюк.
Шапаренко получил травму на старте прошлого сезона и сумел восстановиться только к концу чемпионата.
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