Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рой КИН: «Раньше МЮ было бы стыдно за 6-е место, а сейчас они довольны»
Англия
27 ноября 2023, 09:28 |
209
0

Рой КИН: «Раньше МЮ было бы стыдно за 6-е место, а сейчас они довольны»

Бывший игрок «красных дьяволов» – о выступлении команды в АПЛ

27 ноября 2023, 09:28 |
209
0
Рой КИН: «Раньше МЮ было бы стыдно за 6-е место, а сейчас они довольны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, к чему должен стремится его родной клуб, который сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место. Если бы вы вернулись на несколько лет назад, если бы вы заняли шестое место, вам было бы стыдно. Но, похоже, они довольны шестым местом.

Им предстоит пройти долгий путь. «Манчестер Юнайтед» должен конкурировать с лучшими командами. Это и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и, конечно, такие команды, как «Тоттенхэм», у которых сейчас неплохой период, «Астон Вилла» и, конечно, «Ньюкасл».

На следующей неделе они отправятся в Ньюкасл – посмотрим, что покажет «Манчестер Юнайтед». Это то, что они должны делать – выходить на большие матчи.

С тем количеством талантов, который у них есть, результаты недостаточно хороши. Послушайте, они добились хорошего положения, но причина, по которой вы играете за «Манчестер Юнайтед», заключается в том, чтобы соревноваться с лучшими командами», – сказал Кин.

По теме:
ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Алехандро Гарначо побил рекорд Уэйна Руни
Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Манчестер Юнайтед Рой Кин
Источник Metro
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Футбол | 26 ноября 2023, 11:00 1
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла

Бразилец оценил фиаско команды в матче с «сороками»

Виктор Цыганков получил карту Thunderstruck в EA Sports FC 24
Киберспорт | 27 ноября 2023, 07:55 0
Виктор Цыганков получил карту Thunderstruck в EA Sports FC 24
Виктор Цыганков получил карту Thunderstruck в EA Sports FC 24

Карта будет улучшаться в случае побед Жироны

Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
Теннис | 27.11.2023, 07:59
Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Футбол | 26.11.2023, 18:53
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Футбол | 26.11.2023, 12:03
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
25.11.2023, 14:45 3
Зимние виды
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем