Рой КИН: «Раньше МЮ было бы стыдно за 6-е место, а сейчас они довольны»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, к чему должен стремится его родной клуб, который сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место. Если бы вы вернулись на несколько лет назад, если бы вы заняли шестое место, вам было бы стыдно. Но, похоже, они довольны шестым местом.

Им предстоит пройти долгий путь. «Манчестер Юнайтед» должен конкурировать с лучшими командами. Это и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и, конечно, такие команды, как «Тоттенхэм», у которых сейчас неплохой период, «Астон Вилла» и, конечно, «Ньюкасл».

На следующей неделе они отправятся в Ньюкасл – посмотрим, что покажет «Манчестер Юнайтед». Это то, что они должны делать – выходить на большие матчи.

С тем количеством талантов, который у них есть, результаты недостаточно хороши. Послушайте, они добились хорошего положения, но причина, по которой вы играете за «Манчестер Юнайтед», заключается в том, чтобы соревноваться с лучшими командами», – сказал Кин.