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  4. Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Англия
27 ноября 2023, 08:50 |
2495
1

Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити

Трент Александер-Арнольд признался, что провоцировал болельщиков соперников

27 ноября 2023, 08:50 |
2495
1
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за высказывания после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).

Защитник «красных» сравнял счет во втором тайме и был одним из лучших игроков на поле. Александер-Арнольд отпраздновал свой гол, приставил палец к губам, «заткнув рот» болельщикам «Сити». Когда после матча его спросили, почему он так поступил, он просто ответил, что это было «смешно».

Сообщается, что признание защитника «Ливерпуля» в том, что он специально устроил такой перформанс перед болельщиками «Сити», может привести к неприятностям с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Согласно правилам, любой игрок должен получить желтую карточку, если будет уличен в «жестикуляции или действиях провокационного, унизительного или подстрекательского характера» по отношению к болельщикам.

Судья Крис Кавана не стал наказывать защитника «Ливерпуля» за его празднование, и неизвестно, видел ли он, как это происходило. Скорее всего, Александер-Арнольд получит предупреждение от FA.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Ливерпуль
Источник Sport Bible
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Комментарии 1
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Swed
Вот это жесть. Приставил пальчик к губам перед чужими фанами и торба.)   Согласно правилам, любой игрок должен получить желтую карточку, если
будет уличен в «жестикуляции или действиях провокационного,
унизительного или подстрекательского характера» по отношению к
болельщикам.
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