Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за высказывания после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).

Защитник «красных» сравнял счет во втором тайме и был одним из лучших игроков на поле. Александер-Арнольд отпраздновал свой гол, приставил палец к губам, «заткнув рот» болельщикам «Сити». Когда после матча его спросили, почему он так поступил, он просто ответил, что это было «смешно».

Сообщается, что признание защитника «Ливерпуля» в том, что он специально устроил такой перформанс перед болельщиками «Сити», может привести к неприятностям с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Согласно правилам, любой игрок должен получить желтую карточку, если будет уличен в «жестикуляции или действиях провокационного, унизительного или подстрекательского характера» по отношению к болельщикам.

Судья Крис Кавана не стал наказывать защитника «Ливерпуля» за его празднование, и неизвестно, видел ли он, как это происходило. Скорее всего, Александер-Арнольд получит предупреждение от FA.