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Франция
27 ноября 2023, 05:20 | Обновлено 27 ноября 2023, 05:24
76
0

ВИДЕО. Ницца снова победила, Лион опять проиграл

Завершились шесть воскресных матчей Лиги 1

27 ноября 2023, 05:20 | Обновлено 27 ноября 2023, 05:24
76
0
ВИДЕО. Ницца снова победила, Лион опять проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ницца» минимально выиграла у «Тулузы» и продолжает преследовать лидирующий «ПСЖ» – отставание от парижан составляет одно очко.

«Лилль» забил два безответных гола на выезде «Лиону» и поднялся на четвертое место. А вот «Лион» по-прежнему замыкает таблицу Лиги 1.

Нулевой ничьей завершился поединок «Нанта» и «Гавра», но в целом день в Лиге 1 был результативным. «Брест» в матче с четьрьмя голами победил на выезде «Монпелье». «Ренн» справился дома с «Реймсом» тоже в матче с четырьмя голами. А «Метц» со счетом 3:2 выиграл на выезде с «Лорьяном».

Ліга 1

13-й тур

«Ницца» – «Тулуза» – 1:0

Гол: Моффи, 54 (1:0).

«Монпелье» – «Брест» – 1:3

Голы: Эстеве, 20, автогол (0:1). Саванье, 51, пенальти (1:1). Лаж, 64 (1:2). Думбия, 90+3 (1:3).

«Лорьян» – «Метц» – 2:3

Голы: Сабали, 1 (0:1). Февр, 7 (1:1). Крупи, 22 (2:1). Траоре, 65 (2:2). Джаллоу, 83, пенальти (2:3).

«Нант» – «Гавр» – 0:0

Удаление: Айю, 67 («Гавр»).

«Ренн» – «Реймс» – 3:1

Голы: Гуири, 4 (1:0). Диакате, 45+1 (1:1). Бурижо, 46 (2:1). Теат, 66 (3:1).

«Лион» – «Лилль» – 0:2

Голы: Дэвид, 27 (0:1), Сантос, 32 (0:2).

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Источник Sport.ua
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