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  4. Форест – Брайтон – 2:3. Де Дзерби наконец-то победил. Видеообзор
Англия
27 ноября 2023, 04:50 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:52
67
0

Форест – Брайтон – 2:3. Де Дзерби наконец-то победил. Видеообзор

Итальянец показал, как соскучился по победам

27 ноября 2023, 04:50 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:52
67
0
Форест – Брайтон – 2:3. Де Дзерби наконец-то победил. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ноттингем Форест» быстро открыл счет в матче с «Брайтоном» усилиями Эланги. Однако «чайки» отказались мириться с очередной неудачей. В первом тайме Гросс сделал два ассиста на Фергюсона и Жоау Педру. После перерыва Жоау Педру оформил дубль с пенальти.

Однако в какой-то момент у «Брайтона» все подвисло. Данк привез пенальти и получил красную карточку, а Гиббс-Уайт реализовал 11-метровый. Однако «Брайтон» удержал победу, которая для него стала первой с шестого тура в рамках АПЛ.

АПЛ

13-й тур

«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 2:3

Голы: Эланга, 3 (1:0), Фергюсон, 26 (1:1), Жоау Педру, 45+4 (1:2), Жоау Педру, 58, пенальти (1:3), Гиббс-Уайт, 76, пенальти (2:3).

Удаление: Данк, 73 («Брайтон»).

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Роберто Де Дзерби Ноттингем Форест Брайтон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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