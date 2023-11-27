Форест – Брайтон – 2:3. Де Дзерби наконец-то победил. Видеообзор

«Ноттингем Форест» быстро открыл счет в матче с «Брайтоном» усилиями Эланги. Однако «чайки» отказались мириться с очередной неудачей. В первом тайме Гросс сделал два ассиста на Фергюсона и Жоау Педру. После перерыва Жоау Педру оформил дубль с пенальти.

Однако в какой-то момент у «Брайтона» все подвисло. Данк привез пенальти и получил красную карточку, а Гиббс-Уайт реализовал 11-метровый. Однако «Брайтон» удержал победу, которая для него стала первой с шестого тура в рамках АПЛ.

АПЛ

13-й тур

«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 2:3

Голы: Эланга, 3 (1:0), Фергюсон, 26 (1:1), Жоау Педру, 45+4 (1:2), Жоау Педру, 58, пенальти (1:3), Гиббс-Уайт, 76, пенальти (2:3).

Удаление: Данк, 73 («Брайтон»).