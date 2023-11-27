Лутон – Кристал Пэлас – 2:1. Историческая победа новичка. Видеобзор

Гол-красавец Майкла Олисе не помог «Кристал Пэлас» даже увезти очко с выезда к «Лутону». В ответ забили Менги и Браун. И они принесли «Лутону» первую домашнюю победу в истории АПЛ. Ведь этот клуб последний раз играл в английской элите еще до создания Премьер-лиги.

Также «Лутон» уже на четыре очка оторвался от зоны вылета.

АПЛ

13-й тур

«Лутон» – «Кристал Пэлас» – 2:1

Голы: Менги, 72 (1:0), Олисе, 74 (1:1), Браун, 83 (2:1).