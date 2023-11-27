Англия27 ноября 2023, 04:33 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:36
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Лутон – Кристал Пэлас – 2:1. Историческая победа новичка. Видеобзор
Новичок еще и отдалился от зоны вылета
27 ноября 2023, 04:33 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:36
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Гол-красавец Майкла Олисе не помог «Кристал Пэлас» даже увезти очко с выезда к «Лутону». В ответ забили Менги и Браун. И они принесли «Лутону» первую домашнюю победу в истории АПЛ. Ведь этот клуб последний раз играл в английской элите еще до создания Премьер-лиги.
Также «Лутон» уже на четыре очка оторвался от зоны вылета.
АПЛ
13-й тур
«Лутон» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: Менги, 72 (1:0), Олисе, 74 (1:1), Браун, 83 (2:1).
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