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  4. Лутон – Кристал Пэлас – 2:1. Историческая победа новичка. Видеобзор
Англия
27 ноября 2023, 04:33 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:36
54
0

Лутон – Кристал Пэлас – 2:1. Историческая победа новичка. Видеобзор

Новичок еще и отдалился от зоны вылета

27 ноября 2023, 04:33 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:36
54
0
Лутон – Кристал Пэлас – 2:1. Историческая победа новичка. Видеобзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол-красавец Майкла Олисе не помог «Кристал Пэлас» даже увезти очко с выезда к «Лутону». В ответ забили Менги и Браун. И они принесли «Лутону» первую домашнюю победу в истории АПЛ. Ведь этот клуб последний раз играл в английской элите еще до создания Премьер-лиги.

Также «Лутон» уже на четыре очка оторвался от зоны вылета.

АПЛ

13-й тур

«Лутон» «Кристал Пэлас» 2:1

Голы: Менги, 72 (1:0), Олисе, 74 (1:1), Браун, 83 (2:1).

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Лутон Таун Кристал Пэлас видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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