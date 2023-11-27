ВИДЕО. Хет-трик Моралеса, удаление Серхио Рамоса

«Вильярреал» благодаря хет-трику 36-летнего Хоселу Моралеса, который забил три гола за 23 минуты во втором тайме, обыграл дома «Осасуны». Положение «подводников» остается не лучшим – 12-е место, 15 очков.

«Реал Сосьедад» в первом тайме предопределил победу над «Севильей» благодаря автоголу вратаря Дмитровича и голу-красавцу Садика. Эн-Несири сократил разрыв до минимума. Однако в концовке два ветерана «Севильи» и испанского футбола Серхио Рамос и Хесус Навас получили красные карточки. «Реал Сосьедад» с 25 очками идет на пятом месте. У «Севильи» 12 очков и 15-я позиция.

«Бетис» быстро забил «Лас-Пальмасу» усилиями Виллиана Жозе и удержал минимальную победу. «Вердибланкос» с 24 очками занимают седьмое место.

Ла Лига

14-й тур

«Вильярреал» – «Осасуна» – 3:1

Голы: Моралес, 57 (1:0), Моралес, 71 (2:0), Катена, 78 (2:1), Моралес, 80 (3:1).

«Реал Сосьедад» – «Севилья» – 2:1

Голы: Дмитрович, 3, автогол (1:0), Садик, 22 (2:0), Эн-Несири, 60 (2:1).

Удаления: Серхио Рамос, 88, Хесус Навас, 88 (оба – «Севилья»).

«Бетис» – «Лас-Пальмас» – 1:0

Гол: Виллиан Жозе, 19 (1:0).