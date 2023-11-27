РАБЬО: «Для Ювентуса очень важно, чтобы Влахович был уверен в себе»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо дал комментарий после матча с «Интером» (1:1).

«Это хороший результат. Очевидно, что мы хотели победить, но мы играли против сложной команды. Мы прошли почти половину чемпионата, и поэтому это еще не решающий момент.

В эпизоде с пропущенным голом мы потеряли контроль над ситуацией. Давление было слишком большим, и «Интеру» удалось быстро провести атаку.

Мы знаем, что они сильны в атаке, но и у нас есть свой хороший момент. Гол Влаховича важен, чтобы вселить в него уверенность. Он прекрасный игрок, и нам нужен его вклад. У Влаховича и Кьезы отличное взаимодействие на поле, и я доволен их игрой.

Во втором тайме матч оставался очень равным, у нас было не так много хороших моментов. Теперь давайте подумаем, как добиться большего в следующем матче», – приводит слова Адриена Рабьо официальный сайт «Ювентуса».