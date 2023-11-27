Италия27 ноября 2023, 01:58 | Обновлено 27 ноября 2023, 02:03
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Кальяри – Монца – 1:1. Раньери поднимается со дна. Видео голов и обзор
Команды обменялись голами после угловых
27 ноября 2023, 01:58 | Обновлено 27 ноября 2023, 02:03
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«Кальяри» благодаря точному удару Андреа Доссены выиграл первый тайм у «Монцы». Но удержать победу не удалось. Команда Клаудио Раньери пропустила от Марича.
Впрочем, и этот результат был хорошим для «Кальяри». Ведь сардинцы покинули зону вылета – 10 очков и 17-е место.
Серия А
13-й тур
«Кальяри» – «Монца» – 1:1
Голы: Доссена, 10 (1:0), Марич, 61 (1:1).
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