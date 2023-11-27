Кальяри – Монца – 1:1. Раньери поднимается со дна. Видео голов и обзор

«Кальяри» благодаря точному удару Андреа Доссены выиграл первый тайм у «Монцы». Но удержать победу не удалось. Команда Клаудио Раньери пропустила от Марича.

Впрочем, и этот результат был хорошим для «Кальяри». Ведь сардинцы покинули зону вылета – 10 очков и 17-е место.

Серия А

13-й тур

«Кальяри» – «Монца» – 1:1

Голы: Доссена, 10 (1:0), Марич, 61 (1:1).