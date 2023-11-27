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Германия
27 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 27 ноября 2023, 02:05
23
0

ВИДЕО. Майнц не забил пенальти и не покинул зону вылета Бундеслиги

В двух воскресных матчах чемпионата Германии зрители увидели два гола

27 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 27 ноября 2023, 02:05
23
0
ВИДЕО. Майнц не забил пенальти и не покинул зону вылета Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Обладатель украинского паспорта Иван Ордец пропустил из-за травмы игру против «Хайденхайма», а его «Бохум» удержал нулевую ничью. Обе команды отдаляются от зоны вылета. У «Хайденхайма» 11 очков и 13-е место. У «Бохума» 10 очков и 14-е место.

«Майнц» свой шанс покинуть зону переходных матчей упустил. Во-первых, «карнавальщики» не удержали преимущество на поле «Хоффенхайма», добытое в первом тайме. Во-вторых, при счете 1:1 Баркок не забил пенальти.

Бундеслига

12-й тур

«Хайденхайм» – «Бохум» - 0:0

«Хоффенхайм» – «Майнц» - 1:1

Голы: Рихтер, 39 (0:1), Сков, 48 (1:1).

Нереализованный пенальти: Баркок, 68 («Майнц»).

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Источник Sport.ua
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