ВИДЕО. Майнц не забил пенальти и не покинул зону вылета Бундеслиги
В двух воскресных матчах чемпионата Германии зрители увидели два гола
Обладатель украинского паспорта Иван Ордец пропустил из-за травмы игру против «Хайденхайма», а его «Бохум» удержал нулевую ничью. Обе команды отдаляются от зоны вылета. У «Хайденхайма» 11 очков и 13-е место. У «Бохума» 10 очков и 14-е место.
«Майнц» свой шанс покинуть зону переходных матчей упустил. Во-первых, «карнавальщики» не удержали преимущество на поле «Хоффенхайма», добытое в первом тайме. Во-вторых, при счете 1:1 Баркок не забил пенальти.
Бундеслига
12-й тур
«Хайденхайм» – «Бохум» - 0:0
«Хоффенхайм» – «Майнц» - 1:1
Голы: Рихтер, 39 (0:1), Сков, 48 (1:1).
Нереализованный пенальти: Баркок, 68 («Майнц»).
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