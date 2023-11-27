Скауты Базеля вживую просматривали лучшего левого защитника УПЛ
Иван Дибанго стремительно прогрессирует
Скауты «Базеля» присутствовали на матче между «Минаем» и «Кривбассом» (0:1). Игроком, который их интересовал, был левый защитник криворожской команды Иван Дибанго.
Зимой камерунец должен стать на полноценной основе футболистом «Кривбасса». Криворожане воспользуются опцией выкупа Дибанго, ведь пока он находится в рядах красно-белых на правах аренды из «Левадии».
Transfermarkt оценивает Ивана Дибанго в 500 тысяч евро. Его цена возросла на 200 тысяч, если сравнивать с декабрем прошлого года. По многим параметрам продвинутой статистики, Дибанго является лучшим левым защитником УПЛ в текущем сезоне. Но и очевидная статистика камерунца на высоком уровне – один гол и четыре ассиста в 15-ти матчах.
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