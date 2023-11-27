Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скауты Базеля вживую просматривали лучшего левого защитника УПЛ
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 01:03 | Обновлено 27 ноября 2023, 01:39
431
0

Скауты Базеля вживую просматривали лучшего левого защитника УПЛ

Иван Дибанго стремительно прогрессирует

27 ноября 2023, 01:03 | Обновлено 27 ноября 2023, 01:39
431
0
Скауты Базеля вживую просматривали лучшего левого защитника УПЛ
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Скауты «Базеля» присутствовали на матче между «Минаем» и «Кривбассом» (0:1). Игроком, который их интересовал, был левый защитник криворожской команды Иван Дибанго.

Зимой камерунец должен стать на полноценной основе футболистом «Кривбасса». Криворожане воспользуются опцией выкупа Дибанго, ведь пока он находится в рядах красно-белых на правах аренды из «Левадии».

Transfermarkt оценивает Ивана Дибанго в 500 тысяч евро. Его цена возросла на 200 тысяч, если сравнивать с декабрем прошлого года. По многим параметрам продвинутой статистики, Дибанго является лучшим левым защитником УПЛ в текущем сезоне. Но и очевидная статистика камерунца на высоком уровне – один гол и четыре ассиста в 15-ти матчах.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
Днепр-1 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Базель Минай - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2023, 16:54 17
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров
Футбол | 26 ноября 2023, 23:40 0
Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров
Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров

В Серии А лидирует миланский «Интер», туринский «Ювентус» занимает 2-е место

Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Футбол | 26.11.2023, 06:16
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Футбол | 26.11.2023, 11:00
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Футбол | 26.11.2023, 18:23
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
26.11.2023, 13:59 8
Биатлон
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
25.11.2023, 15:04 2
Бокс
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
26.11.2023, 19:19 10
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
25.11.2023, 01:36 11
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем