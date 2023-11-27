Украина. Премьер лига27 ноября 2023, 00:20 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
В Днепре состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги
27 ноября 2023, 00:20 |
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В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».
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