В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».