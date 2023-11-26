Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ
Николай Балакин будет главным судьей, его ассистенты – Запороженко и Беркут
Украинская бригада арбитров получит назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вся судейская бригада будет из Украины. Николай Балакин будет главным судьей, его ассистентами станут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут.
Пока неизвестно, какой именно матч будут обслуживать украинские арбитры, но это точно будет поединок, который пройдет в среду, 29 ноября.
В предыдущий раз украинские арбитры назначались на встречи Лиги чемпионов аж 25 лет назад, в сезоне 1998/99, когда Василий Мельничук обслуживал поединок между испанским клубом «Атлетик» Бильбао и норвежским «Русенборгом» (16 сентября 1998 года).
В текущем сезоне Балакин работал на двух матчах группового раунда Лиги Европы, игре квалификации ЛЕ и двух встречах отбора в Лигу конференций.
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