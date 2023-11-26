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  4. Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ
Лига чемпионов
26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:23
767
2

Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ

Николай Балакин будет главным судьей, его ассистенты – Запороженко и Беркут

26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:23
767
2
Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинская бригада арбитров получит назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вся судейская бригада будет из Украины. Николай Балакин будет главным судьей, его ассистентами станут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут.

Пока неизвестно, какой именно матч будут обслуживать украинские арбитры, но это точно будет поединок, который пройдет в среду, 29 ноября.

В предыдущий раз украинские арбитры назначались на встречи Лиги чемпионов аж 25 лет назад, в сезоне 1998/99, когда Василий Мельничук обслуживал поединок между испанским клубом «Атлетик» Бильбао и норвежским «Русенборгом» (16 сентября 1998 года).

В текущем сезоне Балакин работал на двух матчах группового раунда Лиги Европы, игре квалификации ЛЕ и двух встречах отбора в Лигу конференций.

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Лига чемпионов Николай Балакин Александр Беркут судейские назначения ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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musuk
Та ну нах... Ми клянемо іспанців, а тепер в Європі хтось проклинатиме нас?
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0
Сергей Ионов
НІІІІ, тільки не це непорозуміння! 200% після цього суддівства наші арбітри у ЛЧ ще 50 років не будуть працювати!! 
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0
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