Такого не было 25 лет. Украинские арбитры получат назначение на матч ЛЧ

Украинская бригада арбитров получит назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вся судейская бригада будет из Украины. Николай Балакин будет главным судьей, его ассистентами станут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут.

Пока неизвестно, какой именно матч будут обслуживать украинские арбитры, но это точно будет поединок, который пройдет в среду, 29 ноября.

В предыдущий раз украинские арбитры назначались на встречи Лиги чемпионов аж 25 лет назад, в сезоне 1998/99, когда Василий Мельничук обслуживал поединок между испанским клубом «Атлетик» Бильбао и норвежским «Русенборгом» (16 сентября 1998 года).

В текущем сезоне Балакин работал на двух матчах группового раунда Лиги Европы, игре квалификации ЛЕ и двух встречах отбора в Лигу конференций.