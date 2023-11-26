Испания26 ноября 2023, 23:42 |
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Беллингем превзошел бомбардирское достижение Роналду в Реале
Джуд забил больше голов в первых 15 матчах, чем звездный португалец
26 ноября 2023, 23:42 |
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0), забив третий мяч своей команды. Это был 14 гол англичанина в первых 15 матчах за новый клуб.
Таким образом, Беллингем забил наибольшее количество голов в первых 15 официальных матчах в составе «Реала» в истории.
Лучшие бомбардиры «Реала» в первых 15 матчах:
- Джуд Беллингем (14 голов)
- Криштиану Роналду (13)
- Альфредо Ди Стефано (13)
- Пруден (13)
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