Беллингем превзошел бомбардирское достижение Роналду в Реале

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0), забив третий мяч своей команды. Это был 14 гол англичанина в первых 15 матчах за новый клуб.

Таким образом, Беллингем забил наибольшее количество голов в первых 15 официальных матчах в составе «Реала» в истории.

Лучшие бомбардиры «Реала» в первых 15 матчах: