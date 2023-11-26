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  4. Беллингем превзошел бомбардирское достижение Роналду в Реале
Испания
26 ноября 2023, 23:42 |
814
0

Беллингем превзошел бомбардирское достижение Роналду в Реале

Джуд забил больше голов в первых 15 матчах, чем звездный португалец

26 ноября 2023, 23:42 |
814
0
Беллингем превзошел бомбардирское достижение Роналду в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0), забив третий мяч своей команды. Это был 14 гол англичанина в первых 15 матчах за новый клуб.

Таким образом, Беллингем забил наибольшее количество голов в первых 15 официальных матчах в составе «Реала» в истории.

Лучшие бомбардиры «Реала» в первых 15 матчах:

  • Джуд Беллингем (14 голов)
  • Криштиану Роналду (13)
  • Альфредо Ди Стефано (13)
  • Пруден (13)
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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис Джуд Беллингем
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