ФОТО. Оболонь попала в жуткий снегопад, когда возвращалась из Александрии

Автобус с командой «Оболонь» попал под сильный снегопад в пути из Александрии в Киев.

Из-за непогоды матч 15-го тура УПЛ был перенесен на неопределенный срок. Официально клуб «Оболонь» сообщил:

«После официального решения о переносе поединка по причине усложнения погодных условий команда «Оболонь» отправилась домой.

Однако уже в Кировоградской области автобус с командой попал под страшный циклон с метелью.

Движение в направлении Киева максимально усложнено. Зафиксировано усиление ветра до 35 м/с, на дорогах гололедица».