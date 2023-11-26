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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 23:26
1463
1

ФОТО. Оболонь попала в жуткий снегопад, когда возвращалась из Александрии

Из-за погоды матч 15-го тура УПЛ был перенесен не неопределенный срок

26 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 23:26
1463
1
ФОТО. Оболонь попала в жуткий снегопад, когда возвращалась из Александрии
ФК Оболонь

Автобус с командой «Оболонь» попал под сильный снегопад в пути из Александрии в Киев.

Из-за непогоды матч 15-го тура УПЛ был перенесен на неопределенный срок. Официально клуб «Оболонь» сообщил:

«После официального решения о переносе поединка по причине усложнения погодных условий команда «Оболонь» отправилась домой.

Однако уже в Кировоградской области автобус с командой попал под страшный циклон с метелью.

Движение в направлении Киева максимально усложнено. Зафиксировано усиление ветра до 35 м/с, на дорогах гололедица».

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Источник ФК Оболонь
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Octopus
В Одессе ад какой-то творится
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